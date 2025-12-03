भावनगर अस्पताल में लगी भीषण आग, भर्ती थे कई मासूम बच्चे

संक्षेप: गुजरात के भावनगर की एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण वहां भर्ती कई नवजात बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी, सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है।

गुजरात के भावनगर में भीषण हादसा सामने आया है। यहां एक कॉम्प्लेक्स में स्थित अस्पताल में आग लग गई है। आग लगने के दौरान वहां कई मरीज मौजूद थे, जिन्हें रेस्क्सूय करके बाहर निकाल लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, कॉम्प्लेक्स में कई अस्पताल मौजूद हैं, जिनमें आग लगने के कारण कई मासूम बच्चे फंस गए थे। नवजात बच्चों को अस्पताल से बाहर निकाल लिया गया है।

आग लगने की घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। इस घटना में अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस घटना के दौरान अस्पताल से आग के धुएं और लपटें आसमान छू रही थीं, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से दमकल विभाग ने सभी को रेस्क्यू कर लिया।