Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़fire in hospital of bhavanagar 19 new born babies rescued
भावनगर अस्पताल में लगी भीषण आग, भर्ती थे कई मासूम बच्चे

भावनगर अस्पताल में लगी भीषण आग, भर्ती थे कई मासूम बच्चे

संक्षेप:

गुजरात के भावनगर की एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण वहां भर्ती कई नवजात बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी, सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है।

Wed, 3 Dec 2025 12:32 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, भावनगर
share Share
Follow Us on

गुजरात के भावनगर में भीषण हादसा सामने आया है। यहां एक कॉम्प्लेक्स में स्थित अस्पताल में आग लग गई है। आग लगने के दौरान वहां कई मरीज मौजूद थे, जिन्हें रेस्क्सूय करके बाहर निकाल लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, कॉम्प्लेक्स में कई अस्पताल मौजूद हैं, जिनमें आग लगने के कारण कई मासूम बच्चे फंस गए थे। नवजात बच्चों को अस्पताल से बाहर निकाल लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आग लगने की घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर तुरंत काबू पा लिया गया। इस घटना में अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इस घटना के दौरान अस्पताल से आग के धुएं और लपटें आसमान छू रही थीं, लेकिन स्थानीय लोगों के सहयोग से दमकल विभाग ने सभी को रेस्क्यू कर लिया।

आग लगने की घटना के बाद स्थानीय लोगों और बीमार के परिजनों ने अपने से रेस्क्यू शुरू कर दिया। इस दौरान जो वीडियो सामने आए उसमें दिखा कि लोग नवजात बच्चों को एक-एक कर नीचे ले आए और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, इस अस्पताल में कुल 19 बच्चे भर्ती थे, लेकिन आग लगने के बाद लोगों दमकल विभाग का इंतजार नहीं किया और खुद ही रेस्क्यू शुरू कर दिया और सभी को बचा लिया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।