नाबालिग के साथ 5 महीनों तक रेप करता रहा पिता का चचेरा भाई; गुजरात में खौफनाक कांड
गुजरात के राजकोट से एक शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। एक 14 साल की नाबालिग के साथ उसके ही एक रिश्तेदार ने पिछले पांच महीनों तक रेप किया।
गुजरात के राजकोट से एक शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। एक 14 साल की नाबालिग के साथ उसके ही एक रिश्तेदार ने पिछले पांच महीनों तक रेप किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी नाबालिग के परिवार के साथ उनके घर में ही रह रहा था और जब भी परिवार के अन्य सदस्य बाहर होते थे, वह बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाता था। इस घिनौने कांड का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसके पिता ने उससे पूछताछ की। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने पकड़े जाने के डर से और बच्ची को गर्भनिरोधक गोलियां भी दी थीं।
पीड़ित परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला है और राजकोट में मजदूरी करता है। पीड़िता के पिता ने बी-डिवीजन पुलिस स्टेशन में अपने 37 साल के चचेरे भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस निरीक्षक सुधीर राणा ने बताया कि जब पिता को इन गोलियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने आरोपी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर इस बारे में सवाल किया था। पुलिस ने अब आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और जांच के हिस्से के रूप में उन व्हाट्सएप चैट को रिकवर किया जाएगा।
8 महीने पहले छोड़ गई थी पत्नी
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी की पत्नी आठ महीने पहले अपने चार बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से वह अपने चचेरे भाई के परिवार के साथ रह रहा था। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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