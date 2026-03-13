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नाबालिग के साथ 5 महीनों तक रेप करता रहा पिता का चचेरा भाई; गुजरात में खौफनाक कांड

Mar 13, 2026 11:44 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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गुजरात के राजकोट से एक शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। एक 14 साल की नाबालिग के साथ उसके ही एक रिश्तेदार ने पिछले पांच महीनों तक रेप किया।

नाबालिग के साथ 5 महीनों तक रेप करता रहा पिता का चचेरा भाई; गुजरात में खौफनाक कांड

गुजरात के राजकोट से एक शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। एक 14 साल की नाबालिग के साथ उसके ही एक रिश्तेदार ने पिछले पांच महीनों तक रेप किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी नाबालिग के परिवार के साथ उनके घर में ही रह रहा था और जब भी परिवार के अन्य सदस्य बाहर होते थे, वह बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाता था। इस घिनौने कांड का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसके पिता ने उससे पूछताछ की। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने पकड़े जाने के डर से और बच्ची को गर्भनिरोधक गोलियां भी दी थीं।

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पीड़ित परिवार मूल रूप से मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला है और राजकोट में मजदूरी करता है। पीड़िता के पिता ने बी-डिवीजन पुलिस स्टेशन में अपने 37 साल के चचेरे भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस निरीक्षक सुधीर राणा ने बताया कि जब पिता को इन गोलियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने आरोपी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर इस बारे में सवाल किया था। पुलिस ने अब आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और जांच के हिस्से के रूप में उन व्हाट्सएप चैट को रिकवर किया जाएगा।

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8 महीने पहले छोड़ गई थी पत्नी

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी की पत्नी आठ महीने पहले अपने चार बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद से वह अपने चचेरे भाई के परिवार के साथ रह रहा था। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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