Hindi Newsगुजरात न्यूज़father reached court against 7 year old daughters monkhood ceremony in surat
7 साल की बेटी बनने जा रही थी जैन भिक्षुणी, पिता पहुंच गया कोर्ट; क्या कर दी मांग

संक्षेप:

गुजरात के एक शख्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अर्जी लगाई कि उसकी सात साल की बेटी को जैन भिक्षुणी बनाया जा रहा है, लेकिन उससे इजाजत नहीं ली गई है। पिता ने कोर्ट से बेटी की कस्टडी मांगी है।

Dec 11, 2025 02:00 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
गुजरात में एक पिता अपनी बेटी को जैन भिक्षुणी बनने से रोकने के लिए सूरत फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पिता का कहना है कि बच्ची को साल 2026 में होने वाले दीक्षा समारोह में बच्ची को भिक्षुणी बनाया जाएगा, इसकी जानकारी उन्हें जैन समुदाय द्वारा चलाए जाने वाले व्हाट्सऐप ग्रुप से मिली है। पिता ने बेटी और एक बेटे की कस्टडी की मांग की है। पिता का कहना है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा-लिखाकर उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहता है।

समीर शाहर शेयर मार्केट में ट्रेडर हैं। अडाजन के रहने वाले समीर की शादी साल 2012 में हुई थी। शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच अक्सर होने वाले झगड़ों के कारण पत्नी अपने दो बच्चों को लेकर मायके ली गई। वो सूरत के नानपुरा में अपने माता पिता के साथ रहने लगी। इसके बाद जब समीर को जैन समुदाय के व्हाट्सऐप ग्रुप से ये खबर पता चली कि उनकी 7 साल की बेटी को साल 2026 में होने वाले दीक्षा समारोह में जैन भिक्षुणी बनाया जाएगा तो उन्होंने तुरंत कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने दोनों बच्चों की कस्टडी मांगी। समीर ने कहा की बच्ची को भिक्षुणी बनाने के लिए उनसे इजाजत नहीं ली गई थी।

कोर्ट में दायर की गई अपनी अर्जी में शाह ने कहा कि हम माता-पिता के साथ एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी को मेरी मां और मुझसे दिक्कतें थीं। समीर ने कहा कि इन सबके बावजूद मैं सब्र करता रहा और रिश्ता निभाता रहा। समीर ने कहा कि दो बच्चों के जन्म के बाद मुझे उम्मीद थी कि मेरी पत्नी अपना व्यवहार बदलेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अप्रैल 2024 में वह मेरा घर छोड़कर नानपुरा इलाके में अपने माता-पिता के साथ रहने चली गई। अर्जी में समीर ने यह भी कहा कि दीक्षा समारोह के बारे में जानने के बाद मैंने अपने ससुर और समुदाय के अन्य लोगों से बातचीत की और बेटी को भिक्षुणी बनने से रोकने की बात की लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें

