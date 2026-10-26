'मरने के बाद बच्चे का क्या होगा...' परेशान पिता ने 8 साल के बेटे का किया मर्डर, फिर काटी अपनी गर्दन
गुजरात के छोटा उदेपुर जिले से पिता द्वारा अपने 8 साल के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। मासूम बेटे का गला घोंटने के बाद आरोपी पिता ने उसकी लाश नदी में फेंक दी। इसके बाद खुदके गले पर ब्लेड मार लिया। शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका।
गुजरात के छोटा उदेपुर जिले से पिता द्वारा अपने 8 साल के बेटे की हत्या का मामला सामने आया है। मासूम बेटे का गला घोंटने के बाद आरोपी पिता ने उसकी लाश नदी में फेंक दी। इसके बाद खुदके गले पर ब्लेड मार लिया। शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्चे को नहीं बचाया जा सका।
बताया जा रहा है कि बच्चे की मां पहले से ही छोड़कर जा चुकी थी। इसके बाद से पिता अपने बेटे के साथ रह रहा था। आज तक की रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से इस हत्या-आत्महत्या के पीछे की वजह पारिवारिक परिस्थितियां और मानसिक तनाव बताया जा रहा है।
8 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या
पुलिस के मुताबिक, सुस्कल गांव के रहने वाले जयेशभाई नायका ने अपने 8 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी है। इसके बाद उसकी लाश को ओरसंग नदी में फेंक दिया। बच्चे को खत्म करने के बाद पिता ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। पिता ने अपने गले में ब्लेड से हमला किया। जानकारी मिलने पर खून से लथपथ पिता को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया।
आरोपी पिता को अस्पताल ले जाया गया
घायल एंबुलेंस जयेशभाई को प्राथमिक उपचार के बाद वडोदरा के एसएसजी अस्पताल ले गई। जयेशभाई की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, आखिर किन परिस्थितियों में जयेशभाई द्वारा ये कदम उठाया गया। शुरूआती जानकारी में पुलिस ने मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद को इसके पीछे की वजह माना है।
मां के चले जाने के बाद जयेशभाई अपने बेटे के साथ रह रहे थे। उन्हें लगता था कि मेरे जाने के बाद बच्चे का क्या होगा। पूछताछ और जांच में भी मानसिक तनाव की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। और आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें