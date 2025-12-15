Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Family of teen killed in Ahmedabad plane crash still mourns
घर की खामोशी सहन नहीं होती, मैं अब...; अहमदाबाद विमान हादसे में 14 साल के बेटे को खोने वाली मां

घर की खामोशी सहन नहीं होती, मैं अब...; अहमदाबाद विमान हादसे में 14 साल के बेटे को खोने वाली मां

संक्षेप:

12 जून को अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अपने 14 साल के बेटे को खोने वाली दुखी मां ने कहा कि घर की खामोशी सहन नहीं होती। अब वह ज्यादातर रातें घर के बाहर ही बैठकर बिताती हैं। जबकि पिता का कहना है कि कोई भी मुआवजा उनके बेटे की मौत से पैदा हुए खालीपन को नहीं भर सकता।

Dec 15, 2025 02:05 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, अहमदाबाद
share

12 जून को अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अपने 14 साल के बेटे को खोने वाली दुखी मां ने कहा कि घर की खामोशी सहन नहीं होती। अब वह ज्यादातर रातें घर के बाहर ही बैठकर बिताती हैं। जबकि पिता का कहना है कि कोई भी मुआवजा उनके बेटे की मौत से पैदा हुए खालीपन को नहीं भर सकता।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 14 साल के आकाश पटनी के परिवार के लिए छह महीने बाद भी समय मानो थम सा गया है। घर की खामोशी सहन न कर पाने के कारण आकाश की मां अब ज्यादातर रातें घर के बाहर ही बिताती हैं। जबकि उनके पिता का कहना है कि कोई भी मुआवजा उनके बेटे की मौत से पैदा हुए खालीपन को नहीं भर सकता।

आकाश के पिता सुरेशभाई पटनी ने पीटीआई को बताया कि त्रासदी को हुए सिर्फ छह महीने हुए हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा लगता है जैसे छह साल बीत गए हों। सुरेशभाई अब अपने परिवार का चाय का स्टॉल नहीं चलाते हैं। उनकी पत्नी अभी भी दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों से उबर रही हैं। उनके लिए उस भयावह जून की दोपहर के बाद से जीवन थम सा गया है। इस नुकसान को सहन न कर पाने के कारण वे अब अहमदाबाद से कहीं और जाने की योजना बना रहे हैं।

आकाश मेघानीनगर में बीजे मेडिकल कॉलेज छात्रावास के पास स्थित अपने छोटे से चाय के स्टॉल पर अपनी मां को दोपहर का भोजन देने गया था, तभी यह हादसा हुआ। 12 जून को सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में विमान में सवार 241 लोग शामिल थे, जबकि आकाश समेत 19 लोगों की मौत विमान के गिरने की जगह पर हुई। आकाश अपने चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसकी तीन बड़ी बहनें हैं।

उसकी मां सीताबेन के शरीर पर अभी भी दुर्घटना के कारण जलने के निशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने रुंधे हुए स्वर में कहा, "मैंने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह गंभीर रूप से जलने के कारण दम तोड़ गया।"

अपने घर में छाए खालीपन से जूझ रही सीताबेन लगभग हर रात घर के बाहर पार्किंग एरिया में बिछे एक पुराने पलंग पर बैठकर बिताती हैं। दुखी मां ने कहा कि अब वह घर के अंदर सो नहीं सकती। उनका बच्चा अब यहां नहीं है।

यह परिवार घोड़ा कैंप क्षेत्र के लक्ष्मी नगर बस्ती में रहता है, जो हवाई अड्डे से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। बातचीत के दौरान जब एक विमान ऊपर से गुजरा तो सीताबेन ने नजरें फेर लीं। उन्होंने कहा, "मैं अब ऊपर से गुजरते विमानों को नहीं देखती। मुझे उनसे नफरत हो गई है।"

आकाश के पिता सुरेशभाई पटनी ने बताया कि परिवार अहमदाबाद छोड़ने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अब यहां नहीं रह सकते। हम पाटन जाने की योजना बना रहे हैं। इस हवाई अड्डे और उस शहर से दूर जिसने हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया।

मुआवजे के बारे में पूछे जाने पर सुरेशभाई ने कहा कि एयर इंडिया और टाटा समूह ने वादा की गई राशि का भुगतान कर दिया है। लेकिन जो हमने खोया है, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। त्रासदी को हुए अभी सिर्फ छह महीने ही हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे छह साल बीत गए हों।

सुरेशभाई ने बताया कि मुआवजे का एक हिस्सा कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया, जबकि कुछ हिस्सा 12 महीने बाद होने वाले पारंपरिक रीति-रिवाजों के लिए अलग रखा गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश रकम बचाकर रखा है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।