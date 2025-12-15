घर की खामोशी सहन नहीं होती, मैं अब...; अहमदाबाद विमान हादसे में 14 साल के बेटे को खोने वाली मां

संक्षेप: 12 जून को अहमदाबाद विमान दुर्घटना में अपने 14 साल के बेटे को खोने वाली दुखी मां ने कहा कि घर की खामोशी सहन नहीं होती। अब वह ज्यादातर रातें घर के बाहर ही बैठकर बिताती हैं। जबकि पिता का कहना है कि कोई भी मुआवजा उनके बेटे की मौत से पैदा हुए खालीपन को नहीं भर सकता।

अहमदाबाद विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 14 साल के आकाश पटनी के परिवार के लिए छह महीने बाद भी समय मानो थम सा गया है। घर की खामोशी सहन न कर पाने के कारण आकाश की मां अब ज्यादातर रातें घर के बाहर ही बिताती हैं। जबकि उनके पिता का कहना है कि कोई भी मुआवजा उनके बेटे की मौत से पैदा हुए खालीपन को नहीं भर सकता।

आकाश के पिता सुरेशभाई पटनी ने पीटीआई को बताया कि त्रासदी को हुए सिर्फ छह महीने हुए हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसा लगता है जैसे छह साल बीत गए हों। सुरेशभाई अब अपने परिवार का चाय का स्टॉल नहीं चलाते हैं। उनकी पत्नी अभी भी दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों से उबर रही हैं। उनके लिए उस भयावह जून की दोपहर के बाद से जीवन थम सा गया है। इस नुकसान को सहन न कर पाने के कारण वे अब अहमदाबाद से कहीं और जाने की योजना बना रहे हैं।

आकाश मेघानीनगर में बीजे मेडिकल कॉलेज छात्रावास के पास स्थित अपने छोटे से चाय के स्टॉल पर अपनी मां को दोपहर का भोजन देने गया था, तभी यह हादसा हुआ। 12 जून को सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 260 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में विमान में सवार 241 लोग शामिल थे, जबकि आकाश समेत 19 लोगों की मौत विमान के गिरने की जगह पर हुई। आकाश अपने चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था। उसकी तीन बड़ी बहनें हैं।

उसकी मां सीताबेन के शरीर पर अभी भी दुर्घटना के कारण जलने के निशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने रुंधे हुए स्वर में कहा, "मैंने अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह गंभीर रूप से जलने के कारण दम तोड़ गया।"

अपने घर में छाए खालीपन से जूझ रही सीताबेन लगभग हर रात घर के बाहर पार्किंग एरिया में बिछे एक पुराने पलंग पर बैठकर बिताती हैं। दुखी मां ने कहा कि अब वह घर के अंदर सो नहीं सकती। उनका बच्चा अब यहां नहीं है।

यह परिवार घोड़ा कैंप क्षेत्र के लक्ष्मी नगर बस्ती में रहता है, जो हवाई अड्डे से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। बातचीत के दौरान जब एक विमान ऊपर से गुजरा तो सीताबेन ने नजरें फेर लीं। उन्होंने कहा, "मैं अब ऊपर से गुजरते विमानों को नहीं देखती। मुझे उनसे नफरत हो गई है।"

आकाश के पिता सुरेशभाई पटनी ने बताया कि परिवार अहमदाबाद छोड़ने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम अब यहां नहीं रह सकते। हम पाटन जाने की योजना बना रहे हैं। इस हवाई अड्डे और उस शहर से दूर जिसने हमारे बच्चे को हमसे छीन लिया।

मुआवजे के बारे में पूछे जाने पर सुरेशभाई ने कहा कि एयर इंडिया और टाटा समूह ने वादा की गई राशि का भुगतान कर दिया है। लेकिन जो हमने खोया है, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। त्रासदी को हुए अभी सिर्फ छह महीने ही हुए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे छह साल बीत गए हों।