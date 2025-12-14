पुर्तगाल जा रहे गुजरात के दंपति और उनकी बेटी का लीबिया में अपहरण, मांगी इतने करोड़ की फिरौती
सोलंकी ने बताया कि परिवार 29 नवंबर को अहमदाबाद से उड़ान के जरिए दुबई के लिए रवाना हुआ। वहां से उन्हें लीबिया के बेनगाजी शहर ले जाया गया, जहां उनका अपहरण कर लिया गया।
गुजरात के मेहसाणा जिले के एक दंपति और उनकी तीन साल की बेटी को लीबिया में बंधक बना लिया गया है और उन्हें छोड़ने के बदले में अपहरणकर्ताओं ने दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। यह परिवार पुर्तगाल जाने की कोशिश कर रहे थे। मेहसाणा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) हिमांशु सोलंकी ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किस्मत सिंह चावड़ा, उनकी पत्नी हीनाबेन और बेटी देवांशी का पुर्तगाल जाते समय भूमध्य सागर की सीमा से लगे उत्तरी अफ्रीकी देश में अपहरण कर लिया गया।
उन्होंने बताया कि जिले के बादलपुरा गांव निवासी यह परिवार यूरोपीय देश में बसने की योजना के साथ पुर्तगाल स्थित एजेंट की मदद से यात्रा कर रहा था। पुर्तगाल में चावड़ा के भाई रहते हैं। अधिकारी ने कहा कि मेहसाणा जिलाधिकारी एस.के. प्रजापति को घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है।
सोलंकी ने बताया कि परिवार 29 नवंबर को अहमदाबाद से उड़ान के जरिए दुबई के लिए रवाना हुआ। वहां से उन्हें लीबिया के बेनगाजी शहर ले जाया गया, जहां उनका अपहरण कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने मेहसाणा में परिवार के रिश्तेदारों से संपर्क कर दो करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है।
प्रजापति ने कहा कि चावड़ा के परिजनों ने शुक्रवार को उनसे संपर्क किया और उन्होंने राज्य सरकार तथा विदेश मंत्रालय को इस बारे में सूचित किया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।