न डिग्री, न लाइसेंस: 'डॉक्टर साहब' बनकर ईलाज करता था 10वीं ड्रॉपआउट, पुलिस ने किया गिरफ्तार
वह बिना किसी मेडिकल पढ़ाई के खुद को मरीजों के सामने एक हाई क्वालिफाईड डॉक्टर बताता था। वह किराए पर दुकान लेकर क्लीनिक चल रहा था। बताया जा रहा है कि वह मुख्य तौर पर प्रवासी मजदूरों को ठगी का शिकार बनाता था।
सूरत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 10वीं ड्रॉपआउट 40 वर्षीय शख्स गैर-कानूनी तरीके से क्लीनिक चला रहा था। आरोपी का नाम संजित निलकोमल बिस्वास है और वह पश्चिम बंगाल के नादिया का रहने वाला है। बिना किसी डिग्री के वह डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा था और एलोपैथिक दवाओं और इंजेक्शनों से मरीजों का ईलाज कर रहा था।
पुलिस को सूचना मिली थी कि शख्स ने वांझ गांव में'आशा क्लीनिक' नाम से हेल्थ सेंटर खोला हुआ है इसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारियों की एक ज्वाइंट टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उसे मरीजों की जांच करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वह बिना किसी मेडिकल पढ़ाई के खुद को मरीजों के सामने एक हाई क्वालिफाईड डॉक्टर बताता था। वह किराए पर दुकान लेकर क्लीनिक चल रहा था।
रीजों के लिए बेहद जोखिम भरा
छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में एलोपैथिक दवाओं और शीशियों, स्टेथोस्कोप, सीरिंज और अन्य चिकित्सा उपकरण बरामद किए। पुलिस ने इस सामान को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बिना मेडिकल डिग्री के एलोपैथिक ईलाज करना मरीजों के लिए बेहद जोखिम भरा होता है। फार्माकोलॉजी की बुनियादी ज्ञान के बिना हाई डोज दवाएं और इंजेक्शन देने से घातक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
प्रवासी मजदूरों को ठगी का शिकार बनाता था
बताया जा रहा है कि वह मुख्य तौर पर प्रवासी मजदूरों को ठगी का शिकार बनाता था। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसपर मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई शहरभर में चलाए जा रहे'झोलाछाप' डॉक्टरों और अवैध क्लीनिकों को खत्म करने के लिए एक बड़े अभियान का हिस्सा थी।
आगे की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अब ये पता लगाने में जुट चुकी है कि आखिरकार आरोपी कितने समय से इस गैर-कानूनी क्लीनिक का संचानल कर रहा था। इसके साथ ही दवा सप्लायर्स का भी पता लगा रही हैं जो बिना लाइसेंस वाले शख्स को मेडिकल ग्रेड की दवाएं मुहैया करवा रहे थे।
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