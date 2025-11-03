Hindustan Hindi News
पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के सामने पति को चाकू से गोदा, महिला बचाने आई तो उसे भी नहीं छोड़ा

पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के सामने पति को चाकू से गोदा, महिला बचाने आई तो उसे भी नहीं छोड़ा

संक्षेप: अहमदाबाद में पूर्व प्रेमी ने प्रेमिका के सामने उसके पति को चाकू से गोद दिया। चेहरा, पेट और सीने पर चाकू से कई वार किए। महिला जब बचाने आई तो उसे भी नहीं छोड़ा।

Mon, 3 Nov 2025 12:10 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
अहमदाबाद के जगतपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व प्रेमिका के पति पर चाकू से कई बार हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में महिला भी घायल हो गई, जो अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे गहरे घावों को सीने के लिए करीब 70 टांके लगाए गए।

पुलिस के अनुसार, पीड़ित दंपति जानवी पटेल (25) और उनके पति शरद पटेल पिछले दस दिनों से अहमदाबाद के सोला इलाके में रह रहे थे। शरद एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। 30 अक्टूबर की शाम को उन्हें कश्यप पटेल ने फोन कर बुलाया था। उन्होंने कहा कि उन्हें जगतपुर स्थित सन राइजिंग होम फ्लैट में शाम करीब 5 बजे मिलना है। कश्यप उनके नए फ्लैट का बिल्डर है।

जानवी और शरद तय समय पर वहां पहुंचे। रास्ते में जगतपुर ब्रिज के पास शरद सिगरेट खरीदने के लिए कार से उतरा। जब वे वापस आया तो सुभाष पटेल नाम के आरोपी ने अचानक शरद पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि सुभाष जानवी का पुराना प्रेमी था और हिमतनगर का रहने वाला है। वह अचानक कार के ड्राइवर साइड से अंदर घुस आया। इससे पहले कि दंपति कुछ समझ पाते, सुभाष ने शरद पर चाकू से ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए।

शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार

एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने शरद के हाथ, पैर, सीने, चेहरे और पेट पर कई बार चाकू मारा। जानवी ने जब पति को बचाने की कोशिश की तो वह भी घायल हो गई। उसने बताया, मैं मदद के लिए चिल्लाई, आसपास के लोग जुटने लगे, लेकिन उससे पहले वह फरार हो गया।

खून से लथपथ शरद को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर पर कई गहरे घाव थे और उसे 70 टांके लगाने पड़े। डॉक्टरों के मुताबिक, “समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई, अब वह खतरे से बाहर है।” उधर, चांदखेड़ा पुलिस ने जानवी की शिकायत पर आरोपी सुभाष पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित कर दी है।

