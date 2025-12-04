पाकिस्तानी एजेंटों को देते थे सेना की संवेदनशील जानकारी, महिला समेत पूर्व सैनिक गिरफ्तार

संक्षेप: गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने पाकिस्तानी एजेंटों के साथ सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी शेयर करने के आरोप में एक रिटायर्ड सैनिक और एक महिला को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी जासूस के कहने पर पूर्व सैनिक ने कथित तौर पर टेक्स्ट, तस्वीरें और वीडियो शेयर की थी।

गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने पाकिस्तानी एजेंटों के साथ सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी शेयर करने के आरोप में एक रिटायर्ड सैन्यकर्मी और एक महिला को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि आरोपी अजय कुमार सिंह को एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी ने भारतीय सेना की संवेदनशील जानकारियां देने के लिए फुसलाया था। जबकि, दूसरे आरोपी रश्मणी पाल को कुछ लोगों को हनीट्रैप में फंसाने के लिए कहा गया था। एटीएस ने कहा कि खुद को ‘अंकिता शर्मा’ बताने वाली एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी सिंह के संपर्क में थी।

बिहार के मूल निवासी 47 साल के अजय कुमार सिंह को गोवा में गिरफ्तार किया गया। वहां वह 2022 में सेवानिवृत्ति के बाद एक डिस्टिलरी में काम कर रहा था। एटीएस ने बताया कि मूलरूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली 35 साल की रश्मणी पाल को दमन से पकड़ा गया। वहां वह निजी ट्यूशन पढ़ाती थी। एटीएस के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कोरुकोंडा ने बताया कि रश्मणी पाल ने 'प्रिया ठाकुर' नाम से फर्जी पहचान स्थापित कर ली थी। वह कथित तौर पर अपने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर सैन्य कर्मियों से दोस्ती करके उनसे जानकारी हासिल करती थी।

अधिकारी ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2022 में जब अजय कुमार सिंह नागालैंड के दीमापुर शहर में भारतीय सेना में सूबेदार था तब अंकिता शर्मा ने उससे संपर्क किया था। उन्होंने बताया कि सिंह ने सेवानिवृत्ति के बाद गोवा में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर ली। उनसे दोस्ती करने और उनका विश्वास जीतने के बाद पाकिस्तानी एजेंट ने रेजिमेंटों की गतिविधियों और प्रमुख सैन्य अधिकारियों के तबादलों जैसी संवेदनशील जानकारी मांगी।

अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी जासूस के अनुरोध पर सिंह ने कथित तौर पर टेक्स्ट, तस्वीरों और वीडियो के रूप में जानकारी शेयर की थी। पड़ोसी देश के जासूस ने सिंह के मोबाइल फोन पर एक ट्रोजन मैलवेयर फाइल भी भेजी। इसमें उसे इसे सेव और इंस्टॉल करने का निर्देश दिया गया था ताकि संवेदनशील जानकारी व्हाट्सएप के जरिए शेयर न करना पड़े। उन्होंने बताया कि मैलवेयर ने एजेंट को सिंह के डिवाइस को दूर से ही एक्सेस करने की अनुमति दे दी।

वहीं, रश्मणी पाल से पूछताछ का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा कि वह पैसे के लिए पाकिस्तानी हैंडलर्स- अब्दुल सत्तार और खालिद के लिए एक प्रमुख सूत्रधार के रूप में काम करने के लिए सहमत हुई थी। अब्दुल सत्तार और खालिद के निर्देश पर उसने प्रिया ठाकुर नाम से अपनी नकली पहचान बनाई। उसके बाद भारतीय सेना के जवानों के साथ दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। उसने इनकी जानकारी सत्तार और खालिद ने शेयर की ताकि गोपनीय सैन्य जानकारी हासिल की जा सके।

अधिकारी ने बताया कि पाल को पाकिस्तान स्थित संचालक समय-समय पर मोबाइल नंबरों की सूची मुहैया कराते थे और वह सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए कुछ लोगों को फंसाने की फिराक में थी।

उन्होंने बताया कि पाल को सेना की कुछ इकाइयों, उनके युद्ध अभ्यासों और गतिविधियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। पाल अब्दुल सत्तार के पाकिस्तानी नंबर पर सीधे संपर्क में थी। पैसे प्राप्त करने और ट्रांसफर करने के लिए उसने एक पेमेंट्स बैंक में नया खाता खोला था। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन से इस जासूसी नेटवर्क से जुड़े सबूत, जिनमें अंतरराष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप कॉल, दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन का पता चला है।