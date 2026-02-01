Hindustan Hindi News
AI से बनी न्यूड तस्वीरों के जाल में फंसा रहे थे ठग, अहमदाबाद पुलिस ने 120 सोशल मीडिया हैंडल पर दर्ज की FIR

संक्षेप:

गुजरात की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर चल रहे एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में लगभग 120 सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ केस दर्ज किया है जिनमें इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक पेज और वेबसाइट शामिल हैं।

Feb 01, 2026 11:09 pm IST
गुजरात की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर चल रहे एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में लगभग 120 सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ केस दर्ज किया है जिनमें इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक पेज और वेबसाइट शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये देह व्यापार और ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल थे। जांच में सामने आया कि ये सोशल मीडिया प्रोफाइल महिलाओं के अश्लील वीडियो और न्यूड तस्वीरों के जरिए ग्राहकों को लुभाते थे। हालांकि इनमें से कई अकाउंट्स फर्जी थे और ग्राहकों को फंसाने के लिए एआई टूल्स या मॉर्फ्ड तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे।

एक बार जब कोई व्यक्ति इन अकाउंट्स के माध्यम से संपर्क करता, तो उनसे एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर घंटों या रात भर के लिए मोटी रकम तय की जाती थी। यह भुगतान यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबरों के जरिए लिया जाता था, लेकिन पैसे मिलते ही ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की जाती थी।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अब इन सभी 120 प्रोफाइलों से जुड़े लोगों और मोबाइल नंबर धारकों के खिलाफ बीएनएस, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 8 और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत एफआईआर दर्ज की है। शहर में ऑनलाइन शोषण और साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए निगरानी और तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अपराध से न केवल कानून का उल्लंघन किया गया बल्कि महिलाओं की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई गई है।

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजियान ने बताया कि पीड़ितों की प्राइवेसी की रक्षा के लिए और आरोपियों को डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए इस मामले को संवेदनशील के बताया गया है।

