गुजरात में 10 साल बाद दिखा इस दुर्लभ पक्षी का चूजा, 770 किमी दूर राजस्थान से लाया गया था अंडा
यादव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सफलता तिलोर पक्षी के संरक्षण की कोशिशों को नई गति देगी। इस कामयाबी के लिए उन्होंने वैज्ञानिकों, वन अधिकारियों और इस परियोजना से जुड़े सभी कर्मियों को बधाई दी तथा नवजात चूजे के सुरक्षित और स्वस्थ विकास की कामना की।
गुजरात के कच्छ में करीब एक दशक बाद 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' (GIB) यानी सोनचिरैया पक्षी के एक चूजे का जन्म हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को इस ऐतिहासिक सफलता की जानकारी दी और इसका श्रेय राज्यों के बीच समन्वित संरक्षण प्रयासों और एक नई संरक्षण तकनीक 'जंपस्टार्ट अप्रोच' को दिया। उन्होंने बताया कि यह भारत में अपनी तरह का पहला अंतर-राज्यीय अभियान है, जिसे गुजरात में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस चूजे के जन्म के बाद संरक्षण प्रजनन केंद्रों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिरैया पक्षी की कुल संख्या बढ़कर 73 हो गई है। यह संख्या इस अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार की योजना इन पक्षियों की संख्या बढ़ाकर इन्हें फिर से इनके प्राकृतिक आवास यानी जंगल में छोड़ने की है।
इस खुशखबरी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने बताया, 'गुजरात में एक दशक बाद GIB का एक चूजा दिखा है। यह एक नए संरक्षण उपाय 'जंपस्टार्ट अप्रोच' के ज़रिए संभव हुआ है। इस पहल का समन्वय मंत्रालय, राजस्थान और गुजरात के वन विभागों और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने मिलकर किया है।'
भारत में लंबे समय से घट रही है संख्या
विशेषज्ञों के अनुसार, यह पक्षी विश्व की सबसे दुर्लभ उड़ने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक है और भारत में इसकी संख्या लंबे समय से घटती रही है। इसके संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने विशेष प्रजनन केंद्र स्थापित किये हैं, जिनमें राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क और गुजरात का कच्छ क्षेत्र शामिल हैं।
वन मंत्री ने कामयाबी के लिए दी बधाई
यादव ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सफलता भारतीय सोन चिरैया के संरक्षण की कोशिशों को नई गति देगी। इस कामयाबी के लिए उन्होंने वैज्ञानिकों, वन अधिकारियों और इस परियोजना से जुड़े सभी कर्मियों को बधाई दी तथा नवजात चूजे के सुरक्षित और स्वस्थ विकास की कामना की। उन्होंने कहा कि यह अंतर-राज्यीय सहयोग मॉडल अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।
वन मंत्री बोले- प्रधानमंत्री ने 15 साल पहले देखा था सपना
सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी पोस्ट में पर्यावरण मंत्री यादव ने बताया कि '2011 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने GIB को उसके प्राकृतिक आवासों (गुजरात सहित) में बचाने का सपना देखा था, जिसके बाद 2016 में 'प्रोजेक्ट GIB' लॉन्च किया गया।' आगे उन्होंने बताया कि 'इसके परिणामस्वरूप, राजस्थान के सैम और रामदेवरा में शुरू किए गए संरक्षण प्रजनन केंद्रों में पक्षियों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है। इस सीजन में 5 नए चूजे और जुड़े हैं, और हम निकट भविष्य में इन पक्षियों को फिर से जंगल में छोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।'
'राजस्थान से निषेचित अंडे को गुजरात लाया गया'
उन्होंने कहा कि 'अगस्त 2025 में इस काम में तब एक और मील का पत्थर हासिल हुआ, जब टैग की गई एक मादा GIB ने कच्छ में एक ऐसा अंडा दिया जो निषेचित नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस आबादी में मौजूद सभी नर पक्षी बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे।' उन्होंने बताया कि 'इसके बाद एक बड़े अंतर-राज्यीय संरक्षण प्रयास के तहत, राजस्थान के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम से एक निषेचित GIB अंडा सड़क मार्ग से 19 घंटे की यात्रा करके कच्छ पहुंचाया गया। इसके बाद इसे हाथ में पकड़े जा सकने वाले एक पोर्टेबल इनक्यूबेटर में रखा गया था, और 22 मार्च को इसे मादा GIB के घोंसले में रख दिया गया।'
26 मार्च को अंडे से बाहर निकला चूजा
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि 'इसके बाद आगे का काम मादा GIB ने करते हुए इस निषेचित अंडे को सेने का काम पूरा किया, फिर 26 मार्च को उसमें से चूजा बाहर निकल आया। फील्ड मॉनिटरिंग टीम ने पाया कि वह मादा GIB (जो अब उस चूजे की पालक मां बन गई थी) उस चूजे की परवरिश कर रही थी।' उन्होंने कहा, 'यह प्रयास, गंभीर रूप से लुप्तप्राय 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' (GIB) की आबादी को बचाने के लिए उठाए गए कई कदमों में से एक है।'
भूपेंद्र यादव ने आगे कहा, 'एक इनक्यूबेट किए गए अंडे को कच्छ में उसकी तय घोंसले वाली जगह तक पहुंचाने के लिए 770 किलोमीटर की एक मुश्किल सड़क यात्रा करनी पड़ी। यह यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी की गई, जिसके लिए राजस्थान के 'सैम' से लेकर गुजरात के 'नालिया' तक एक 'हॉल्ट-फ्री कॉरिडोर' (बिना रुके चलने वाला रास्ता) बनाया गया था।'
उन्होंने बताया कि इसके बाद मादा GIB ने उस उपजाऊ अंडे को सेने का काम पूरा किया और 26 मार्च को सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान, फील्ड मॉनिटरिंग टीम ने देखा कि वह नन्हा बच्चा अपनी 'पालक मां' की देखरेख में अपने प्राकृतिक आवास में पल-बढ़ रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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