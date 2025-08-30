अपने ट्रांसफर का पूरे इलाके से लिया बदला, तीन दिन तक रखा प्यासा; ऐसे पकड़ी गई करतूत

गुजरात के वड़ोदरा में एक कर्मचारी ने अपने ट्रांसफर का बदला लेने के लिए पूरे इलाके की पानी सप्लाई काट दी। पानी सप्लाई दोबारा शुरू करने के लिए विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

गुजरात के वड़ोदरा में एक इंजीनियर अपने ट्रांसफर का बदला लेने के लिए हजारों लोगों को परेशानी में डाल दिया। ट्रांसफर का बदला लेने के लिए नवयार्ड इलाके का पानी सप्लाई रोक दी और लोगों को तीन दिन तक बिना पानी के गुजारा करना पड़ा। पूरे विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद पानी सप्लाई बाधित होने का कारण पता चला और लोगों को पानी की सप्लाई शुरू की गई। डीईई आलोक शाह ने अब कर्मचारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

मामला वड़ोदरा जिले के नवायार्ड इलाके का है। यहां योगेश वसावा नाम के एक इंजीनियर अपने ट्रांसफर से काफी परेशान था। उसने विभाग से बदला लेने का मन बनाया। उसने इसके लिए पूरे इलाके के पानी की सप्लाई रोकने की योजना बनाई। वसावा ने एक अंडरग्राउंड वाल्व को बंद कर दिया और नवयार्ड इलाके के लोगों को तीन दिन तक पानी की किल्लत झेलनी पड़ी। पानी सप्लाई बाधित होने के बाद पूरे विभाग जांच में जुट गया और कहीं से कोई लीकेज या रिसाव का मामला सामने नहीं आ रहा था। काफी मशक्कत करने के बाद विभाग के कर्मचारियों ने पता लगाया कि अंडरग्राउंड वॉल्व बंद होने के कारण इलाकों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है।