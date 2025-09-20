eloped with his aunt daughter after promising to marry her, now court has sentenced the accused शादी का वादा कर मौसी की बेटी को भगा ले गया युवक, गुजरात की कोर्ट ने 32 साल के शख्स को सुनाई सजा, Gujarat Hindi News - Hindustan
शादी का वादा कर मौसी की बेटी को भगा ले गया युवक, गुजरात की कोर्ट ने 32 साल के शख्स को सुनाई सजा

सुनवाई के दौरान आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी को पता था कि पीड़िता नाबालिग है, फिर भी उसने उसके साथ कई बार यौन संबंध बनाए और शादी का अपना वादा भी पूरा नहीं किया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अमरेली, गुजरातSat, 20 Sep 2025 07:57 PM
गुजरात के अमरेली जिले में अपनी नाबालिग मौसेरी बहन को भगाकर ले जाने और उसका रेप करने वाले शख्स को कोर्ट ने 25 साल की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 32 वर्षीय आरोपी को यह सजा धारी कस्बे की विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाई। पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी शादी का वादा करके लड़की को भगा ले गया था, जबकि उस समय उसकी उम्र मात्र 16 साल और तीन महीने थी। फैसला सुनाते वक्त पीड़िता और आरोपी के बीच उम्र के अंतर को देखते हुए अदालत ने कहा कि यह रिश्ता प्रेम का नहीं, बल्कि वासना का था। अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया।

कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता और आरोपी रिश्ते में मौसेरे भाई-बहन लगते हैं, क्योंकि आरोपी की मां और पीड़िता की मां आपस में रिश्ते में बहनें हैं, इसके बावजूद आरोपी ने अपने कुकृत्य से इस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी को पता था कि पीड़िता नाबालिग है, फिर भी उसने उसके साथ कई बार यौन संबंध बनाए और शादी का अपना वादा भी पूरा नहीं किया।

हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी का बचाव करते हुए उस पर लगे आरोपों से इनकार किया और कहा कि पीड़िता खुद इस बात को नहीं मानती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, क्योंकि वह आरोपी से प्यार करती है। वकील ने कहा कि लड़की ने खुद कहा है कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और उसे ऐसा करने के लिए किसी ने बहकाया नहीं था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी पीड़िता को अपने साथ भगाकर मोरबी ले गया था और वहां दोनों खेतों में मजदूरी करने लगे थे। हालांकि लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी हुई थी, इसी दौरान जैसे ही उनके मोरबी में होने की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अमरेली लेकर आ गई।

मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया और इस अपराध के लिए उसे 25 साल की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत भी दोषी ठहराते हुए उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

