शादी का वादा कर मौसी की बेटी को भगा ले गया युवक, गुजरात की कोर्ट ने 32 साल के शख्स को सुनाई सजा

गुजरात के अमरेली जिले में अपनी नाबालिग मौसेरी बहन को भगाकर ले जाने और उसका रेप करने वाले शख्स को कोर्ट ने 25 साल की कैद और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। 32 वर्षीय आरोपी को यह सजा धारी कस्बे की विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाई। पीड़िता के वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी शादी का वादा करके लड़की को भगा ले गया था, जबकि उस समय उसकी उम्र मात्र 16 साल और तीन महीने थी। फैसला सुनाते वक्त पीड़िता और आरोपी के बीच उम्र के अंतर को देखते हुए अदालत ने कहा कि यह रिश्ता प्रेम का नहीं, बल्कि वासना का था। अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया।

कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता और आरोपी रिश्ते में मौसेरे भाई-बहन लगते हैं, क्योंकि आरोपी की मां और पीड़िता की मां आपस में रिश्ते में बहनें हैं, इसके बावजूद आरोपी ने अपने कुकृत्य से इस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी को पता था कि पीड़िता नाबालिग है, फिर भी उसने उसके साथ कई बार यौन संबंध बनाए और शादी का अपना वादा भी पूरा नहीं किया।

हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी का बचाव करते हुए उस पर लगे आरोपों से इनकार किया और कहा कि पीड़िता खुद इस बात को नहीं मानती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, क्योंकि वह आरोपी से प्यार करती है। वकील ने कहा कि लड़की ने खुद कहा है कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी और उसे ऐसा करने के लिए किसी ने बहकाया नहीं था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी पीड़िता को अपने साथ भगाकर मोरबी ले गया था और वहां दोनों खेतों में मजदूरी करने लगे थे। हालांकि लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी हुई थी, इसी दौरान जैसे ही उनके मोरबी में होने की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर अमरेली लेकर आ गई।