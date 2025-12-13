Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़elder sister gets lover to kill younger sister for 40 lakh insurance money in gujarat
बहन की इंश्योरेंस कराई और खुद नॉमिनी बनी, पहला प्रीमियम भरने के बाद प्रेमी से मरवा डाला

बहन की इंश्योरेंस कराई और खुद नॉमिनी बनी, पहला प्रीमियम भरने के बाद प्रेमी से मरवा डाला

संक्षेप:

गुजरात में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़ी बहन ने पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए छोटी बहन का इंश्योरेंस करवाया। वह खुद नॉमिनी बनी और पहला प्रीमियम भी जमा करवाया। उसके बाद इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए अपने प्रेमी के हाथों छोटी बहन को मरवा डाला।

Dec 13, 2025 07:06 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वडोदरा
share

गुजरात में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बड़ी बहन ने पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए छोटी बहन का इंश्योरेंस करवाया। वह खुद नॉमिनी बनी और पहला प्रीमियम भी जमा करवाया। उसके बाद इंश्योरेंस के पैसे हड़पने के लिए अपने प्रेमी के हाथों छोटी बहन को मरवा डाला। पुलिस ने बड़ी बहन और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात के वडोदरा में 36 साल की अजीज दीवान की हत्या की जांच में पता चला है कि उसकी बड़ी बहन ने ही उसे मरवा डाला। बड़ी बहन ने कथित तौर पर जीवन बीमा पॉलिसी के 40 लाख रुपए लेने के लिए साजिश रची और हत्या को अंजाम देने के लिए अपने प्रेमी को इसमें शामिल किया।

शुक्रवार को वडोदरा ग्रामीण पुलिस ने मृतका की बड़ी बहन फिरोजा दीवान और उसके प्रेमी रमीज शेख को गिरफ्तार कर लिया है। अजीजा का शव तीन दिन पहले अंकोडिया गांव में मिला था। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई थी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। अजीजा मंगलवार रात करीब 8 बजे गोरवा स्थित अपने पिता के घर से निकली थी।

वडोदरा ग्रामीण के एसपी सुशील अग्रवाल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के एक हिस्से में एक आदमी अजीजा को उसके घर से कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देता हुआ दिखाई दिया। हमने किसी तरह उसका चेहरा पहचान लिया और पीड़िता के परिवार को दिखाया। पता चला कि वह शेख था। पुलिस ने शेख का पता लगाया और उससे पूछताछ की। उसने अजीजा की दुपट्टे से हत्या करने की बात कबूल कर ली।

फूड डिलीवरी का काम करने वाले शेख ने पुलिस को बताया कि उसका पीड़िता की बहन फिरोजा के साथ प्रेम संबंध था, जिसे पैसों की जरूरत थी। अजीजा का अपने पति से कुछ विवाद चल रहा था। वह पिछले छह महीनों से अपने पिता के साथ रह रही थी।

फिरोजा अपने पति के साथ उसी घर में रहती थी। अग्रवाल ने बताया कि फिरोजा ने अजीजा के जीवन पर 40 लाख रुपए का बीमा कराया, जिसमें खुद को नॉमिनी बनाया। 28 नवंबर को पहली प्रीमियम राशि का भुगतान किया। उसने शेख को अजीजा की हत्या करने के लिए राजी किया और उसे 7 लाख रुपए देने का वादा किया। मंगलवार को फिरोजा ने अजीजा को अपने लिए श्रम कार्ड बनवाने के लिए मना लिया ताकि वह कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके।

इसके बाद फिरोजा ने अजीजा को शेख के साथ चलने को कहा जो उसे श्रम कार्ड दिलवाने में मदद करने वाला था। शेख पहले अजीजा को अपनी मोटरसाइकिल पर पाद्रा ले गया। फिर अंकोदिया के एक सुनसान इलाके में ले जाकर उसके दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।