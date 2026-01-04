10 करोड़ की कमाई, 50% हिस्सा IAS का; ED जांच में गुजरात के कलेक्टर का ‘स्पीड मनी स्कैम’ उजागर

संक्षेप: गुजरात के सीनियर IAS अधिकारी और सुरेंद्रनगर के कलेक्टर राजेंद्रकुमार पटेल के खिलाफ ED ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसमें 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की काली कमाई का दावा किया गया है।

गुजरात के सीनियर IAS अधिकारी और सुरेंद्रनगर के कलेक्टर राजेंद्रकुमार पटेल के खिलाफ ED ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। ED के मुताबिक, पटेल ने जमीन के इस्तेमाल के बदलाव (Change of Land Use) की मंजूरी तेज करने के बदले ‘स्पीड मनी’ के तौर पर रिश्वत लेने की एक व्यवस्था बना रखी थी। इस घोटाले में 800 से अधिक CLU आवेदनों के जरिए 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की काली कमाई किए जाने का दावा किया गया है।

ED ने यह जानकारी अहमदाबाद की विशेष PMLA अदालत में 2 जनवरी को दाखिल रिमांड अर्जी में दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए IAS अधिकारी राजेंद्रकुमार पटेल को 7 जनवरी तक ED की हिरासत में भेज दिया है।

प्रति वर्ग मीटर के लिए कितना रेट तय था हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि ED के मुताबिक, CLU मंजूरी के लिए रिश्वत की दर पहले से तय थी। आवेदकों से 5 रुपए से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसा वसूला जाता था। इस पैसे को ‘स्पीड मनी’ नाम दिया गया था। यह रकम आवेदन के प्रकार और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर तय की जाती थी।

जांच एजेंसी का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया कलेक्टर कार्यालय के भीतर मौजूद दलालों और अधिकारियों के नेटवर्क के जरिए चलाई जा रही थी। रिश्वत की रकम का हिसाब डिजिटल तरीके से रखा जाता था। इसका भी नाम रखा गया था। दलालों ने इसे ‘हिसाब’ नाम दिया था।

व्हाट्सएप पर चलता था रिश्वत का लेखा-जोखा ED ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट, PDF फाइलें और फोटो बरामद हुए हैं। इनमें रिश्वत की रकम का पूरा हिसाब दर्ज है। यह ‘हिसाब’ समय-समय पर कलेक्टर के पर्सनल असिस्टेंट को भेजा जाता था। एजेंसी के अनुसार, डिजिटल सबूत यह स्पष्ट करते हैं कि इस पूरे नेटवर्क को सीधे कलेक्टर के निर्देशों पर चलाया जा रहा था।

50% हिस्सा IAS का, बाकी अन्य में बटता जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। ED ने आरोप लगाया है कि रिश्वत की कुल रकम में से 50 फीसदी हिस्सा राजेंद्रकुमार पटेल को दिया जाता था। 10 फीसदी एक प्रमुख बिचौलिए के पास रहता था। बाकी बचे पैसों को रेजिडेंट एडिशनल कलेक्टर, मामलतदार और क्लर्क समेत अन्य अधिकारियों में बांट दिया जाता था। इस तरह PMLA के तहत दर्ज बयानों में इस “फिक्स्ड शेयरिंग अरेंजमेंट” की बात सामने आई है।

गवाहों के बयान से मजबूत हुए आरोप ED ने बताया कि चेतन कंजारिया नामक व्यक्ति ने अपने बयान में इस बात को कबूला है कि CLU मंजूरी के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर चल रही थी। उसने अकेले ही करीब 65 लाख रुपए की रिश्वत कलेक्टर कार्यालय को दी थी।

वहीं, पटेल के निजी सहायक जयराजसिंह झाला ने बयान दिया कि वह समय-समय पर रिश्वत की जानकारी कलेक्टर को देता था और आधी रकम सीधे उन्हें सौंपी जाती थी। इससे पहले गिरफ्तार डिप्टी मामलतदार चंद्रसिंह मोरी ने भी कहा था कि वह कलेक्टर का हिस्सा झाला के जरिए पटेल तक पहुंचाता था।

संपत्ति और खर्चों पर भी सवाल ED ने यह भी आरोप लगाया कि अहमदाबाद में एक फ्लैट पटेल के नाम खरीदा गया, लेकिन उसका किराया उनकी मां के बैंक खाते में जाता था। इसके अलावा, एजेंसी का दावा है कि पटेल ने अपने बच्चों की स्कूल फीस सीधे नहीं चुकाई। इससे शक बढ़ गया है कि घरेलू और अन्य खर्चों को घोषित न किए गए पैसों से पूरा किया जा रहा था।