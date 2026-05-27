इबोला को लेकर बढ़ी चौकसी; अहमदाबाद में कांगो के व्यवसायी समेत आइसोलेशन में 4 लोग
अहमदाबाद में इबोला संक्रमण को लेकर खास सजगता बरती जा रही है। कांगो से आए एक व्यवसायी और उसके संपर्क में आए तीन लोगों को बुखार के लक्षणों के बाद अहमदाबाद के अस्पतालों में पृथकवास में रखा गया है।
अहमदाबाद में इबोला संक्रमण को लेकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने बुधवार को बताया कि कांगो से आए एक 37 साल के व्यवसायी और उनके संपर्क में आए 3 अन्य लोगों को एहतियात के तौर पर अहमदाबाद के अस्पतालों में पृथकवास (आइसोलेशन) में रखा गया है। बुखार होने पर व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। इस व्यवसायी के ब्लड सेंपल को जांच के लिए पुणे भेजा गया है। सूबे में अभी तक इबोला संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने बुधवार को बताया कि 37 वर्षीय व्यवसायी लगभग पांच से सात दिन पहले कांगो से मुंबई पहुंचा और बाद में वडोदरा चला गया। बुखार होने पर उसे वडोदरा के बैंकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।'' उन्होंने कहा कि अभी तक इबोला संक्रमण की कोई पुष्टि नहीं हुई है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कारोबारी को तुरंत अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे इबोला वार्ड में भर्ती कराया गया है।
गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने बताया कि भर्ती मरीज की हालत फिलहाल स्थिर है। वह सुरक्षित है। उसका बुखार नियंत्रण में है। मरीज के संपर्क में आए लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। उसके साथ आए दो अन्य व्यक्तियों को भी एहतियात के तौर पर अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल के पृथकवास वार्ड में भर्ती कराया गया है। इन व्यक्तियों के संपर्क में आए एक अन्य व्यक्ति को भी पृथकवास में रखा गया है।
गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने बताया कि ये व्यक्ति 10 से 11 दिनों तक पृथकवास में रहेंगे और उनके रक्त के नमूने परीक्षण के लिए पुणे भेजे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 17 मई को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) और युगांडा में इबोला के प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित किया था।
कई अफ्रीकी देशों में इबोला के प्रकोप को देखते हुए गुजरात स्वास्थ्य विभाग अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर युगांडा, कांगो और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों की गहन जांच कर रहा है, और सरकारी अस्पतालों में पृथकवास वार्ड तैयार कर लिए गए हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने बताया कि इसी तरह के एक अन्य मामले में एक व्यक्ति को पृथकवास में रखा गया था और बाद में उसकी रिपोर्ट में सक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी।
स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने कहा- पहले भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था जिसमें एक अन्य व्यक्ति को पृथकवास में रखा गया था और उसकी रिपोर्ट ठीक आई थी। इसलिए घबराने की कोई वजह नहीं है। फिलहाल भारत या गुजरात में इबोला वायरस का एक भी पुष्ट मामला सामने नहीं आया है। एहतियात के तौर पर हम इन देशों से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। यह निगरानी खासकर लोगों के लिए है जिनमें हल्के बुखार, सर्दी या खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते हों।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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