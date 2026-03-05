गुजरात के तीन जिलों में कांपी धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके
इसके अलावा दक्षिण सौराष्ट्र क्षेत्र के बोटाद में दोपहर लगभग तीन बजकर आठ मिनट पर 3.4 की तीव्रता वाला भूकंप का एक और झटका महसूस किया गया। विज्ञप्ति के अनुसार, इसका केंद्र लगभग 15 किलोमीटर की गहराई पर था।
गुजरात के कच्छ, दाहोद और बोटाद जिलों में गुरुवार को अचानक धरती हिलने लगी और इस दौरान इन तीनों शहरों में 3.4 और 2.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए गांधीनगर स्थित भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) ने बताया कि पूर्वी गुजरात के दाहोद से 34 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में दिन में 11 बजकर 55 मिनट पर रिक्टर स्केल पर 2.5 की तीव्रता वाला भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया।
इसके बाद दोपहक एक बजकर 43 मिनट पर पश्चिमी गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ से 12 किलोमीटर उत्तर-उत्तर पश्चिम में रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता वाले भूकंप का झटका महसूस किया गया। संस्थान की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इस भूकंप का केंद्र सतह से लगभग 29.5 किलोमीटर की गहराई पर था।
इसके अलावा दक्षिण सौराष्ट्र क्षेत्र में बोटाद से 28 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपश्चिम में दोपहर लगभग तीन बजकर आठ मिनट पर 3.4 की तीव्रता वाला भूकंप का एक और झटका महसूस किया गया। विज्ञप्ति के अनुसार, इसका केंद्र लगभग 15 किलोमीटर की गहराई पर था।
अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी स्थान पर जानमाल के किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है।
लेखक के बारे में
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
