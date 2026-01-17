Hindustan Hindi News
गुजरात न्यूज़
गुजरात के इस इलाके में आया भूकंप! कितनी थी तीव्रता

गुजरात के इस इलाके में आया भूकंप! कितनी थी तीव्रता

संक्षेप:

शुक्रवार देर रात गुजरात के कच्छ में भूकंप महसूस किया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है।

Jan 17, 2026 11:18 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कच्छ
गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने हालांकि बताया कि इस दौरान किसी के हताहत होने की जानकारी अभी नहीं मिली है।

गांधीनगर स्थित भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) के अनुसार, भूकंप शुक्रवार देर रात एक बजकर 22 मिनट पर आया और इसका केंद्र जिले के खावड़ा से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व में था। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है।

कच्छ जिला ‘अत्यधिक जोखिम’ वाले भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और यहां कम तीव्रता के भूकंप नियमित रूप से आते रहते हैं। साल 2001 में कच्छ में आया भूकंप पिछली दो शताब्दियों में भारत का तीसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे विनाशकारी भूकंप था। कच्छ जिले के भुज में भचाउ के पास 26 जनवरी, 2001 को 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 13,800 लोगों की मौत हो गई थी और बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी।

