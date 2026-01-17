गुजरात के इस इलाके में आया भूकंप! कितनी थी तीव्रता

संक्षेप: शुक्रवार देर रात गुजरात के कच्छ में भूकंप महसूस किया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि भूकंप से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है।

गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने हालांकि बताया कि इस दौरान किसी के हताहत होने की जानकारी अभी नहीं मिली है।

गांधीनगर स्थित भूकंपीय अनुसंधान संस्थान (आईएसआर) के अनुसार, भूकंप शुक्रवार देर रात एक बजकर 22 मिनट पर आया और इसका केंद्र जिले के खावड़ा से लगभग 55 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व में था। जिला आपदा प्रबंधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है।