Hindi Newsगुजरात न्यूज़earthquake in gujarat tremor hits Kutch district
गुजरात के कच्छ में भूकंप; क्या टाइमिंग, कितनी तीव्रता और कहां था केंद्र?

संक्षेप:

गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजिकल रिसर्च ने बताया कि शनिवार दोपहर के वक्त कच्छ जिले में भूकंप आया। कितनी तीव्रता और कहां था केंद्र? इस रिपोर्ट में जानें…

Dec 13, 2025 04:54 pm ISTKrishna Bihari Singh पीटीआई, अहमदाबाद
गुजरात के कच्छ जिले में शनिवार को दोपहर के वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजिकल रिसर्च (ISR) ने बताया कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.9 थी। एक जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने या संपत्ति को नुकसान की कोई खबर नहीं है।

गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजिकल रिसर्च ने बताया कि भूकंप दोपहर 2:47 बजे आया और इसका केंद्र जिले के गढ़शिशा से 13 किलोमीटर उत्तर-उत्तर पूर्व में था। इस महीने कच्छ में 3 से अधिक तीव्रता का यह पांचवां भूकंप है। शुक्रवार को जिले में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया था। बीते बुधवार को भी कच्छ जिले में 3.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था।

भूकंप के लिहाज से कच्छ बहुत अधिक जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में नियमित रूप से कम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। कच्छ जिले में 2001 में एक विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें 13,000 से अधिक लोग मारे गए थे।

यदि दुनिया के बाकी हिस्सों की बात करें तो जापान में एक दिन पहले शुक्रवार को 6.7 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी जिसे बाद में वापस ले लिया गया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) ने बताया कि भूकंप द्वीप होन्शू के उत्तरी क्षेत्र स्थित आओमोरी में तट के पास पूर्वाह्न 11 बजकर 44 मिनट पर आया। इसका केंद्र लगभग 20 किलोमीटर की गहराई में था।

इस हफ्ते की शुरुआत में उत्तरी जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इस दौरान प्रशांत महासागर तट के कुछ इलाकों में सुनामी भी आई थी। जापान के मुख्य होन्शू द्वीप के तट पर सोमवार को आए 7.5 तीव्रता वाले इस भूकंप में कम से कम 34 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद चेतावनी जारी की गई थी कि बाद में और भूकंप आ सकते हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें

