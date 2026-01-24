ब्लॉक के चलते राजकोट होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर असर, कुछ गाड़ियां आंशिक तो कुछ पूरी तरह रहेंगी रद्द

संक्षेप: प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 22960 जामनगर-वडोदरा इंटरसिटी एक्सप्रेस दिनांक 27 जनवरी एवं 28 जनवरी को एवं ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा-जामनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस 26 जनवरी एवं 27 जनवरी को रद्द रहेगी।

पश्चिम रेलवे में गुजरात के अहमदाबाद-विरमगाम खंड पर स्वचालित सिग्नलिंग कार्य के चलते राजकोट मंडल से होकर जाने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। मंडल रेल प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि अहमदाबाद मंडल के अहमदाबाद-विरमगाम खंड में स्थित साबरमती ए केबिन (SBTA) और साबरमती (SBTE) स्टेशनों के बीच स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली के कमीशनिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के चलते राजकोट मंडल से होकर जाने वाली कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। रेलवे ने यात्रियों से निवेदन किया है कि वे बताए गए फेरबदल को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्लान करें। प्रभावित होने वाली ट्रेनों की जानकारी इस प्रकार है।

आंशिक रद्द रहेगी ओखा-अहमदाबाद वंदे भारत इसी तरह ट्रेन संख्या 22926 ओखा-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस 27 जनवरी को साबरमती-अहमदाबाद के बीच एक ट्रिप के लिए आंशिक रूप से रद्द रहेगी। यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग वाया विरामगाम-साणंद-साबरमती-अहमदाबाद के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया विरामगाम-कटोसन रोड-कालोल-साबरमती मार्ग से संचालित होगी।

इस दौरान इस ट्रेन को साणंद और साबरमती जंक्शन पर ठहराव नहीं दिया जाएगा तथा साबरमती बीजी (ब्रॉडगेज) स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया जाएगा। यह ट्रेन साबरमती जंक्शन के स्थान पर साबरमती (बीजी) स्टेशन पर समाप्त होगी।

आंशिक तौर पर रद्द रहेगी पोरबंदर-कानालुस-पोरबंदर ट्रेन मंडल रेल प्रवक्ता ने बताया कि कानालुस स्टेशन पर नए फुट ओवर ब्रिज तथा प्लेटफॉर्म निर्माण कार्य के कारण 26 जनवरी से 28 फरवरी तक कानालुस-पोरबंदर और पोरबंदर-कानालुस लोकल ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। आंशिक तौर पर रद्द ट्रेनों में ट्रेन संख्या 59206 पोरबंदर-कानालुस लोकल 26 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक पोरबंदर से प्रस्थान कर गोपजाम तक ही चलेगी तथा गोपजाम-कानालुस खंड के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।