सूरत से दुबई जा रहे इंडिगो विमान में तकनीकी खराबी, अहमदाबाद डायवर्ट किया गया; 170 यात्री सवार थे

Dubai bound Indigo flight diverted to Ahmedabad after technical snag

सूरत से दुबई के लिए उड़ान भरने वाले इंडिगो विमान को तकनीकी खराबी के कारण अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा। विमान में 170 से ज्यादा यात्री सवार थे। अधिकारियों ने कहा कि हवा में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ऐसा करना पड़ा। यह इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी। यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, अहमदाबादThu, 28 Aug 2025 07:10 PM
सूरत से दुबई के लिए उड़ान भरने वाले इंडिगो विमान को तकनीकी खराबी के कारण अहमदाबाद डायवर्ट करना पड़ा। विमान में 170 से ज्यादा यात्री सवार थे। अधिकारियों ने कहा कि हवा में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण ऐसा करना पड़ा। यह इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी। विमानन कंपनी ने यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की।

अधिकारियों ने बताया कि 170 से अधिक यात्रियों को लेकर सूरत से दुबई जा रहे इंडिगो के एक विमान को गुरुवार सुबह उड़ान के दौरान तकनीकी समस्या आने के बाद अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायवर्ट कर दिया गया।

हवाईअड्डा अधिकारियों के अनुसार, उड़ान संख्या 6ई 1507 एयरबस ए320-271एन सुबह 9:45 बजे सूरत से रवाना हुई थी। उसे एहतियातन लगभग 11:40 बजे अहमदाबाद में लैंडिंग कराया गया।

हवाईअड्डा के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इसे इमरजेंसी लैंडिंग नहीं माना गया था। हवा में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण सूरत-दुबई इंडिगो की उड़ान को अहमदाबाद डायवर्ट कर दिया गया। यह इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी। इंडिगो ने यात्रियों के लिए दुबई की यात्रा जारी रखने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की।

इंडिगो के एक प्रवक्ता ने कहा कि सूरत से दुबई जा रही इंडिगो की उड़ान संख्या 6E 1507 को तकनीकी खराबी के कारण अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एहतियातन उतारना पड़ा। उड़ान शुरू करने से पहले विमान की आवश्यक रखरखाव जांच की जा रही है। यात्रियों के लिए तुरंत एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। जिस विमान में तकनीकी खराबी आई थी, उसका इंजीनियरों द्वारा रखरखाव जांच की जा रही है।

Gujarat News

