नशे में धुत युवक ने मुस्लिम परिवार को रोका, जबरन 'जय श्री राम' बुलवाने की कोशिश; नाबालिग से की बदसलूकी
ट्रैफिक पुलिस की टीम ने भीड़ को देखा तो मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई। इस दौरान थाने के बाहर भी कई लोगों की भीड़ थी और जब आरोपी को बाहर निकालने की कोशिश की गई तो भीड़ ने उसपर हमला कर दिया।
अहमदाबाद कागड़ापीठ इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रात करीब 1 बजे नशे की हालात में एक शख्स ने मुस्लिम परिवार को बीच रास्ते में रोककर जबरदस्ती 'जय श्री राम' बुलवाने की कोशिश की। यही नहीं आरोप है कि इस दौरान युवक ने नाबालिग के साथ बदसलूकी भी की। आरोपी का नाम राजदीप सामंत है और ये घटना 28 फरवरी की है।
दरअसल परिवार एक शादी में शामिल होकर वापस अपने घर की और लौट रहा था। इसी दौरान बुलेट बाइक पर सवार होकर आए राजदीप ने उनका रास्ता रोक लिया और जमकर बहस की। बहस के दौरान ही अचानक 'जय श्री राम' के नारे लगाने को भी कहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवार किसी तरह वहां से निकला और इसके बाद स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर बाद भीड़ जमा हो गई और आरोपी राजदीप सामंत को घेर लिया। इसके बाद वहां से गुजर रही एक ट्रैफिक पुलिस की टीम ने भीड़ को देखा तो मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई। इस दौरान थाने के बाहर भी कई लोगों की भीड़ थी और जब आरोपी को बाहर निकालने की कोशिश की गई तो भीड़ ने उसपर हमला कर दिया।
बाइक से ओवरटेक कर जबरन रोका
मामले पर डीसीपी भागीरथ गढ़वी ने बताया कि ' ये घटना 28 फरवरी को आधी रात कागड़ापीठ थाने के पास की है। एक परिवार शादी से लौट रहा था, तभी राजदीप सामंत नाम के एक लड़के ने अपनी बाइक से उन्हें ओवरटेक कर जबरन रोक लिया। उसने उन्हें अपशब्द कहने शुरू किए तो उनके बीच तीखी बहस शुरू हो गई और अचानक उसने 'जय श्री राम' के नारे लगाने को कहा। वह एक मुस्लिम परिवार था और काफी डर गया था। वे वहां से किसी तरह निकले और बाद में उन्होंने कुछ लोगों को इस घटना के बारे में जानकारी दी। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई, तभी वहां से गुजर रही एक पीसीआर ट्रैफिक वैन ने भीड़ को देखा और राजदीप को थाने ले गई।'
एक शख्स ने आरोपी पर ईंट भी फेंकी
उन्होंने आगे कहा, 'थाने में भी भीड़ इकट्ठा थी और कुछ लोगों ने वहां भी हंगामा किया। इस दौरान जब पुलिस ने राजदीप को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के साथ भी हाथापाई की। एक शख्स ने आरोपी पर ईंट भी फेंकी। जल्द से जल्द अतिरिक्त पुलिसबल को बुलाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए होमगार्ड के जवानों ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। इसमें एक जवान घायल भी हुआ है।'
अब तक नौ लोग गिरफ्तार
डीसीपी ने बताया, 'आरोपी पर पोक्सो और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही नशे का एक मामला अलग से दर्ज किया गया है । वहीं थाने में हंगामा करने वाले 75 से 100 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास और दंगे जैसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में 7 लोगों के नाम हैं और अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे और भी गिरफ्तारियां होंगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।'
