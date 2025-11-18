Hindustan Hindi News
सूरत हवाई अड्डे पर बैंकॉक से आ रही 1.4 करोड़ की ड्रग जब्त, तस्कर 'मोबाइलवाला' गिरफ्तार

Tue, 18 Nov 2025 07:14 PMRatan Gupta पीटीआई, सूरत
गुजरात के सूरत हवाईअड्डे पर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के लिए 'कैरियर' के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी की दुनिया में उसका नाम है, मोबाइलवाला। उसके पास 4 किलोग्राम हाई क्वालिटी वाला 'हाइड्रो वीड' या हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया है। इसकी अवैध बाजार में कीमत 1.41 करोड़ रुपये है। यह गांजा वह बैंकॉक से लाया था।

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी, जफर मोबाइलवाला, एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के लिए 'कैरियर' के रूप में काम कर रहा था। इससे पहले, मुंबई निवासी ने भारत में सोना, ई-सिगरेट, मोबाइल फोन और लैपटॉप सहित विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोबाइलवाला हाइड्रोपोनिक भांग या गांजा की खेप लेकर बैंकॉक से सूरत जा रहा है, जिसे अक्सर हाइड्रो वीड कहा जाता है।

सूचना पर कार्रवाई करते हुए, सूरत सिटी क्राइम ब्रांच, सीमा शुल्क और हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ कर्मियों को शामिल करते हुए एक समन्वित अभियान शुरू किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अधिकारियों ने 17 नवंबर को शाम 7.40 बजे बैंकॉक से एक उड़ान से आने के बाद आरोपी को रोक लिया। पुलिस ने कहा कि उसके चेक-इन ट्रॉली बैग की तलाशी में 4.03 किलोग्राम हाइड्रो वीड बरामद हुआ, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.41 करोड़ रुपये है।

पुलिस ने मोबाइलवाला के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि इसकी केंद्रित क्षमता के कारण, हाइड्रो वीड दवा उपभोक्ताओं के बीच उच्च मांग में है, जिससे सड़क की कीमतें काफी अधिक हैं। यह पता चला कि मोबाइलवाला और उसकी पत्नी बुशरा बेगम तस्करी के उद्देश्य से विभिन्न देशों की यात्रा करते थे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्हें प्रत्येक विदेश यात्रा के लिए 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का कमीशन मिलता था।

उनकी पत्नी को इस साल जून में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर बैंकॉक से एक उड़ान में 7 किलोग्राम हाइड्रो वीड ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके यात्रा इतिहास से पता चला है कि उसने दुबई और बांग्लादेश (प्रत्येक की छह बार), थाईलैंड और ओमान (प्रत्येक की दो-दो बार) और सऊदी अरब, कंबोडिया और बहरीन की एक-एक यात्रा की थी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मोबाइलवाला के खिलाफ मुंबई में दो आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ चोरी, मारपीट और आपराधिक धमकी के आरोप शामिल हैं।

