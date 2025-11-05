अहमदाबाद में 'दृश्यम' स्टाइल में मर्डर, पति के शव को किचन में गाड़ वहीं महीनों तक खाना बनाती रही पत्नी

संक्षेप: डीसीपी राजियन ने बताया कि, 'इस वारदात के सिलसिले में महिला के प्रेमी इमरान वाघेला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी रूबी और इमरान के दो रिश्तेदार रहीम और मोहसिन अभी भी फरार हैं।'

गुजरात के अहमदाबाद शहर से एक बेहद सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है, जिसने लोगों को फिल्म 'दृश्यम' की कहानी की याद दिला दी है। यहां पर रहने वाला एक शख्स बीते सालभर से गायब था, जब कभी लोग उसकी पत्नी से उसके बारे में पूछते वह कहती कि वह काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। इसी बीच कुछ महीने बाद वह महिला भी पति के पास जाने की बात कहकर वहां से चली गई। इसी बीच पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी पता चली जिसके बाद उसने महिला के घर जाकर उसके किचन का फर्श खोदते हुए उस लापता शख्स की डेड बॉडी के अवशेष बरामद कर लिए।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि उस महिला ने अपने प्रेमी और उसके दो साथियों की मदद से पति की हत्या करवा दी थी, और उसके शव को कई टुकड़ों में काटकर किचन के फ्लोर के नीचे दफना दिया था। इतना ही नहीं महिला अगले कई महीनों तक अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहकर उसी किचन का इस्तेमाल भी करती रही। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बुधवार को बताया कि महिला और उसके प्रेमी ने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि मृतक उनके अवैध प्रेम संबंध के बीच रोड़ा बन रहा था। खास बात यह है कि महिला ने जिस पति को रास्ते से हटाया, उसके साथ भी उसने लव मैरिज की थी।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी, अपराध) अजीत राजियन ने बताया कि मृतक की पहचान समीर अंसारी के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और बीते कई सालों से यहां रहकर राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि समीर करीब सालभर पहले रहस्यमयी ढंग से लापता हुआ था। वारदात की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी रूबी अंसारी है, जिसने अपने प्रेमी इमरान वाघेला और उसके दो रिश्तेदारों की मदद से अंसारी की हत्या की थी। साथ ही वारदात के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटकर उन्हें रसोई के फर्श के नीचे दबा दिया था। हाल ही में हाथ लगे कुछ सबूतों के बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने मंगलवार रात अहमदाबाद के सरखेज इलाके में स्थित उसके बंद घर के किचन के फर्श को खोदते हुए उसकी हड्डियां और अन्य अवशेष बरामद कर लिए।

डीसीपी राजियन ने बताया कि, 'इस वारदात के सिलसिले में महिला के प्रेमी इमरान वाघेला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी रूबी और इमरान के दो रिश्तेदार रहीम और मोहसिन अभी भी फरार हैं।' उन्होंने आगे बताया कि घर से मिली हड्डियों और अन्य अवशेषों को फोरेंसिक जांच और डीएनए मिलान के लिए भेज दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि यह अपराध उसके कथित अवैध प्रेम संबंधों के कारण हुआ।

तीन महीने पहले पुलिस को मिला था सुराग मामले का खुलासा होने की जानकारी देते हुए राजियन ने बताया कि लगभग तीन महीने पहले, क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर को सूचना मिली कि इलाके में रहने वाला समीर अंसारी लंबे समय गायब है और उसके लापता होने का कोई पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है। साथ ही इंस्पेक्टर को बताया गया कि पति के गायब होने के बाद कुछ महीनों बाद अब उसकी पत्नी भी लापता हो गई है और दोनों से ही संपर्क नहीं हो पा रहा है। अधिकारी ने कहा कि इसके बाद हमने इलाके पर नजर रखी और पता चला कि अंसारी पिछले एक साल से लापता है।

पुलिस ने रूबी के प्रेमी को दबोचा तो खुला मामला पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के बाद हमें इमरान और लापता समीर की पत्नी के बीच के संबंधों का पता चला। इसके बाद हमने जब वाघेला से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने मान लिया कि सालभर पहले उसने समीर की पत्नी रूबी के कहने पर अपने दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर समीर की हत्या कर दी थी। पुलिस पूछताछ के दौरान इमरान ने बताया कि रूबी ने अपने पति की हत्या की योजना इसलिए बनाई क्योंकि जब से समीर को इमरान और रूबी के संबंधों का पता चला था, वह आए दिन रूबी की पिटाई करने लगा था, साथ ही रूबी उसे अपने अवैध संबंधों में बाधा समझती थी।'

गला रेतकर मारा, फिर शरीर के टुकड़े कर गाड़ दिया पुलिस ने बताया कि इमरान ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए रूबी और अपने दो साथियों की मदद से पहले अंसारी का गला रेता और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने रसोई में एक गड्ढा खोदा और शव को फेंकने के बाद उसे सीमेंट और टाइलों से ढंक दिया। राजियन ने बताया कि जब क्राइम ब्रांच की टीम एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बाहर निकालने के लिए वहां पहुंची, तो घर पर ताला लगा हुआ था।

पति के बारे पूछने पर यह कहती थी रूबी पुलिस अधिकारी ने बताया, 'जब लोग अंसारी के बारे में पूछताछ करते थे, तो रूबी उन्हें बताती थी कि वह काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गया है।' उन्होंने बताया कि वह कई महीनों तक उस घर में रही जहां उसके पति की हत्या हुई थी और फिर अपने बच्चों के साथ कहीं और चली गई।