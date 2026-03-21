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क्लिनिक में कैमरा लगा ब्लैकमेल करने लगा राजकोट का डॉक्टर, 3000 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स बरामद

Mar 21, 2026 03:11 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट, गुजरात
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जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि साल 2023 से मई 2024 के बीच आरोपी ने लगभग 3,000 से 4,000 वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की थीं। इस दौरान कैमरे में शिकायतकर्ता और महिला डॉक्टर के बीच के निजी पलों के साथ ही मरीजों की जांच के दृश्य भी रिकॉर्ड हो गए।

क्लिनिक में कैमरा लगा ब्लैकमेल करने लगा राजकोट का डॉक्टर, 3000 से ज्यादा वीडियो क्लिप्स बरामद

गुजरात के राजकोट शहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक BHMS (होम्योपैथ) डॉक्टर ने अपने ही साथी BAMS (आयुर्वेद) चिकित्सक के क्लिनिक में गुप्त कैमरा लगाकर उनकी निजी गतिविधियों को रिकॉर्ड किया और फिर पत्रकारों के साथ मिलकर उससे लाखों रुपए की वसूली कर ली। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी की पहचान होम्योपैथ डॉक्टर कमल नंधा के रूप में हुई है, जो कि साधु वासवानी रोड के अलावा शहर में कई क्लिनिक चलाने वाले शिकायतकर्ता BAMS डॉक्टर का परिचित है।

TOI की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी कमन नंधा अक्सर इंजेक्शन की जरूरत वाले मरीजों को या तो खुद लेकर शिकायतकर्ता के क्लिनिक में आता रहता था, या फिर उन्हें वहां भेज दिया करता था, जिसकी वजह से वहां उसकी काफी अच्छी जान-पहचान हो गई थी और इसी वजह से वहां उसका आना-जाना भी लगा रहता था और उसे वहां की हर गतिविधि की जानकारी रहती थी।

इसके अलावा पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता के इस क्लिनिक का उपयोग उनकी एक महिला मित्र भी करती थीं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी कमल नंधा को शिकायतकर्ता और उसकी महिला मित्र के बीच प्रेम संबंध या ऐसे ही किसी रिश्ते होने का शक था, साथ ही वह खुद भी महिला के प्रति एकतरफा आकर्षण रखता था, जिसके कारण आरोपी ने क्लिनिक के परीक्षण कक्ष के लैंप होल्डर में एक गुप्त कैमरा लगा दिया।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) जगदीश बांगरवा ने कहा कि, 'यह मानते हुए कि शिकायतकर्ता का उस महिला के साथ कोई रिश्ता है, आरोपी ने चुपके से एक कैमरा लगाया और क्लिनिक के अंदर की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने लगा।'

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि साल 2023 से मई 2024 के बीच आरोपी ने लगभग 3,000 से 4,000 वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की थीं। इस दौरान कैमरे में शिकायतकर्ता और महिला डॉक्टर के बीच के निजी पलों के साथ ही मरीजों की जांच के दृश्य भी रिकॉर्ड हो गए।

पुलिस ने बताया कि जून 2024 में आरोपी कमल ने क्लिनिक में रिकॉर्ड किए कुछ वीडियो स्थानीय पत्रकारों के साथ शेयर कर दिए, और इसके साथ ही वसूली का खेल शुरू हो गया। आरोपियों ने उन वीडियो क्लिप्स को सार्वजनिक करने की धमकी देकर शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वीडियो दबाने के बदले 25 लाख रुपए की मांग की। इसी बीच दबाव में आकर पीड़ित ने 50,000 रुपए दे भी दिए थे, लेकिन लगातार बढ़ती धमकियों के बाद उसने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी।

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राजकोट साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी कमल नंधा समेत 10 पत्रकारों (हिरेन मकवाना, अजयसिंह चूडासमा, हार्दिक डोडिया, जगदीश तेरैया, जिगर सोढ़ा, घनश्याम पटेल, जतिन नाथवानी, स्वाति नाथवानी, अमित ठक्कर और भारत) के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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पुलिस अधिकारी जे.एम. कैला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, 'पीड़ित को लगातार परेशान किया जा रहा था और आखिरकार उसने हमसे संपर्क किया। शुरुआती सबूतों की पुष्टि करने के बाद हमने मामला दर्ज कर लिया है।' पुलिस ने आरोपियों की तलाश जारी रहने और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी करने की बात कही है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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