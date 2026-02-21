गुजरात में जूनागढ़ के कई इलाकों में 'अशांत क्षेत्र अधिनियम' लागू, जानिए क्या होगा इसका असर
जिला प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यह एक्ट खमध्रोल और जोशीपारा वार्डों के अंतर्गत आने वाली लगभग 18 सोसायटियों पर लागू किया गया है। इस दौरान इन सोसाइटियों और रेजिडेंशियल जोन को अशांत क्षेत्र (डिस्टर्ब्ड एरिया) कैटेगरी में रखा गया है।
गुजरात सरकार ने जूनागढ़ शहर में रहने वाले लोगों और विभिन्न हिंदू संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए शहर के कुछ खास हिस्सों में 'अशांत क्षेत्र अधिनियम' लागू कर दिया है। राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने इस बारे में 18 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और जूनागढ़ शहर की कई आवासीय सोसायटियों और क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया। इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार यह कानून शहर के दो प्रमुख वार्डों की करीब 18 सोसाइटियों में अगले पांच वर्षों के लिए लागू किया गया है। यह 18 फरवरी, 2026 से शुरू होकर 17 फरवरी, 2031 तक लागू रहेगा।
SDM की अनुमति के बिना संपत्ति की खरीद-बिक्री पर रोक
'देश गुजरात' की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय प्रशान ने इस बारे में जानकारी देते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया और बताया कि इस कानून के लागू होने के बाद अब अशांत एक्ट से प्रभावित इन इलाकों में कोई भी संपत्ति खरीदने या बेचने से पहले SDM (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) की पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति इस तरह की अनुमति लिए बिना ऐसी संपत्ति की खरीद या बिक्री में शामिल पाया जाता है, तो ऐसे सभी खरीद और बिक्री के दस्तावेज अवैध घोषित हो जाएंगे। प्रशासन ने बताया कि यह कदम स्थानीय निवासियों और विभिन्न संगठनों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग के बाद उठाया गया है।
डेमोग्राफिक संतुलन बनाए रखना है मकसद
जिला प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यह एक्ट खमध्रोल और जोशीपारा वार्डों के अंतर्गत आने वाली लगभग 18 सोसायटियों पर लागू किया गया है। इस दौरान इन सोसाइटियों और रिहायशी इलाकों को अशांत क्षेत्र (डिस्टर्ब्ड एरिया) की कैटेगरी में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस एक्ट को लागू करने का मकसद सांप्रदायिक या नागरिक शांति के लिए संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में मजबूरी में संपत्ति की बिक्री को रोकना और डेमोग्राफिक संतुलन बनाए रखना है।
यह है कानून लागू करने की मुख्य वजह
सरकार को इन इलाकों में 'अशांत धारा' लागू करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले कई वर्षों से जिला कलेक्टर को ऐसी कई शिकायतें मिल रही थीं कि जूनागढ़ के कुछ आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में दूसरे धर्म के लोगों द्वारा अचल संपत्ति खरीदी जा रही है। जिसके चलते स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने इलाके में जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ने का आरोप लगाया और कहा कि इसकी वजह से सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया और सनातन धर्म के प्रमुख नेताओं ने इन इलाकों में अशांत धारा लागू करने की मांग को लेकर एक बड़ी विरोध रैली निकाली थी और इसके माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इन क्षेत्रों में तुरंत 'अशांत धारा' लागू करने की मांग की थी।
खमध्रोल वार्ड की सोसाइटियां जहां लागू हुआ यह एक्ट
हेमवन सोसाइटी, राजमोती सोसाइटी, प्रेरणा धाम 1 और 2, कलापी नगर, पूनम पार्क, सुदर्शन पार्क, श्यामल पार्क, कृष्णा पार्क, द्वारकेसंग, गोकुलधाम सोसाइटी, अर्जुन पार्क सोसाइटी, खोडियार नगर, रिवर विला।
जोशीपारा वार्ड की सोसाइटियां जहां लागू हुआ यह एक्ट
सर्वोदय सोसाइटी, आदित्य नगर, नंदनवन सोसाइटी, अमृतकला सोसाइटी, भागीरथ डुप्लेक्स
एक्ट का इन इलाकों पर क्या होगा असर
'गुजरात अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध और अशांत क्षेत्रों में बेदखली से किरायेदारों के संरक्षण का प्रावधान अधिनियम, 1991' के लागू होने के बाद अब इन क्षेत्रों में अचल संपत्ति (घर या जमीन) की बिक्री या हस्तांतरण के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। साथ ही संपत्ति के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगेगी, जिससे जनसांख्यिकीय बदलाव की चिंताओं को दूर किया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।