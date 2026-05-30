सूरत में कलह से परेशान पति ने मांगी इच्छामृत्यु, चौथी पत्नी के घरवालों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप
अपने पत्र में बाबूभाई ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे 'लुटेरी' तक कह डाला। उनका दावा है कि पत्नी और उसके मायके वाले तलाक के सेटलमेंट के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलना चाहते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है।
गुजरात के सूरत शहर से पारिवारिक कलह का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर जिला कलेक्टर से 'इच्छामृत्यु' (यूथेनेशिया) की इजाजत मांगी है। शख्स का कहना है कि झूठे मुकदमों की वजह से मिल रही प्रताड़ना की वजह से उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अपनी इस मांग को लेकर उस शख्स ने कलेक्टर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने प्रशासन से उसके ससुराल वालों के खिलाफ या तो सख्त कार्रवाई करने, या फिर उसे इच्छामृत्यु (यूथेनेशिया) की अनुमति देने की बात कही है। अपने पत्र में उसने लिखा है कि यदि तीन दिनों के भीतर उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वह कोई भी बड़ा कदम उठा सकता है। अपनी शिकायत में शख्स ने पुरुष होने की वजह से पुलिस पर भेदभाव करने का आरोप भी लगाया।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार इच्छामृत्यु की यह मांग सूरत में रहने वाले बाबूभाई पटेल नाम के शख्स ने की है और उन्होंने अपनी चौथी पत्नी मोनिका चौहान, उसकी मां ताराबेन और उसके भाई दीपक चौहान पर अपने खिलाफ झूठे मुकदमे लगाकर परेशान करने का आरोप लगाया है। कलेक्टर से की शिकायत में उन्होंने अपनी पत्नी पर पहली शादी से हुए बच्चे की जान लेने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया।
शख्स ने कहा- जीने की इच्छा खत्म हुई
अपने पत्र में उन्होंने कहा कि पत्नी व ससुराल पक्ष की तरफ से दर्ज कराए इन झूठे मुकदमों के खिलाफ जब उन्होंने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उनकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर तीन दिनों के भीतर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हुआ, तो वह कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।
पत्नी ने की बेटे की जान लेने की कोशिश: बाबूभाई
बाबूभाई पटेल ने अपनी शिकायत में एक बेहद गंभीर आरोप भी लगाया है। उनके मुताबिक, यह उनकी चौथी शादी है और उनकी पहली पत्नी से उनका एक 12 साल का बेटा है। बाबूभाई का दावा है कि उनकी वर्तमान पत्नी मोनिका ने उनके बेटे की गला दबाकर और मुंह पर रोटी रखकर हत्या करने की कोशिश की थी।
'पुलिस चाहे तो बेटे से पूछताछ कर सच का पता लगा ले'
उन्होंने बताया कि जिस समय यह घटना हुई थी, उस समय भी वह पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई FIR दर्ज नहीं की। अब उन्होंने इस मामले में एकबार फिर से कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी सफाई में उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस चाहे तो उनके बेटे से पूछताछ करके सच्चाई का पता लगा सकती है।
'पुलिस इस वजह से नहीं कर रही कोई कार्रवाई'
बाबूभाई पटेल ने यह भी दावा किया कि जब वह इस बारे में शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय गए थे, तो वहां से उन्हें कुछ पुलिस अधिकारियों के पास भेज दिया गया। इसके बाद उन अधिकारियों ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि हत्या की कोशिश के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत पर इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि वह एक पुरुष हैं।
पत्नी को बताया लुटेरी, कहा- पैसे ऐंठना चाहते हैं
अपने पत्र में बाबूभाई ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसे 'लुटेरी' तक कह डाला। उनका दावा है कि पत्नी और उसके मायके वाले तलाक के सेटलमेंट के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूलना चाहते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है।
महिला ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा रखा है
उधर इस मामले को लेकर जब स्थानीय पुलिस से बात की गई तो एक अधिकारी ने बताया कि पति-पत्नी के बीच का यह विवाद पुराना है। उन्होंने कहा, 'दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन पति-पत्नी के बीच का विवाद सुलझ नहीं पाया। बाद में, मोनिका अपने माता-पिता के घर चली गई और उसने घरेलू हिंसा तथा अन्य धाराओं के तहत अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। उसने गुजारा-भत्ता पाने के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है।'
वहीं शख्स की तरफ से पत्नी पर लगाए बेटे की हत्या की कोशिश करने के आरोप को लेकर पुलिस का कहना है कि हत्या के प्रयास के मामले में सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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