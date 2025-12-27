Hindustan Hindi News
फैमिली के साथ खाना खाने निकला था, मैनहोल में गिरने से मौत; गुजरात में दर्दनाक हादसा

Dec 27, 2025 05:46 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, वडोदरा
गुजरात के वडोदरा में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। परिवार के साथ खाना खाने निकले एक आदमी की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और उसे मैनहोल से बाहर निकाला। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को वडोदरा में परिवार के साथ खाना खाने निकले एक आदमी की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 साल के विपुलसिंह जाला के रूप में हुई है। उनकी मौत मंजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास सफाई के दौरान खुले छोड़े गए 15-30 फुट गहरे मैनहोल में फिसलने से हुई।

उनके रिश्तेदार गिरिराजसिंह चुडासमा ने बताया कि जाला शुक्रवार शाम करीब 7 बजे अपनी कार पार्क करने के लिए बाहर निकले थे। उन्होंने परिवार से उनका इंतजार करने को कहा था। चुडासमा ने कहा कि जब 20 मिनट से अधिक समय तक वह वापस नहीं लौटे तो हमने उनकी तलाश शुरू की। उनका मोबाइल फोन बंद था।

खोजबीन के दौरान परिवार को एक खुला मैनहोल दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि जब हमने अंदर देखा तो हमें उसके जूते सतह पर तैरते हुए मिले। वडोदरा नगर आयुक्त अरुण महेश बाबू ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और जाला को मैनहोल से बाहर निकाला। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता रिटायर्ड डीएसपी हैं।

एक वरिष्ठ नगर अधिकारी ने मीडिया को बताया कि यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो ठेका एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने जल आपूर्ति विभाग से आधिकारिक रिपोर्ट भी मांगी है। सहायक पुलिस आयुक्त प्रणव कटारिया ने बताया कि फिलहाल आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद हम परिवार के सदस्यों और नगर निगम के अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए बुलाएंगे। लापरवाही साबित होने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
