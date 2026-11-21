अब दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद कॉन्सर्ट से पहले चेतावनी, 2000 पुलिसकर्मी तैनात
अहमदाबाद में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले उनके कुछ गानों पर आपत्ति जताई गई है। एक प्रोफेसर ने गायक से 4 गाने नहीं प्रस्तुत करने की मांग की गई है।
अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले विवाद गहराता नजर आ रहा है। अब उनको इस कंसर्ट में गायक से शराब, ड्रग्स और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले 4 गाने नहीं गाने को लेकर चेतावनी दी गई है। यही नहीं एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने ऐसा नहीं करने पर गुजरात हाई कोर्ट में अवमानना का केस दर्ज कराने तक की वॉर्निंग दी है। इस बीच कार्यक्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और उसकी सुरक्षा के लिए 2 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
इन 4 गानों को नहीं गाने की चेतावनी
दिलजीत दोसांझ का अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में लाइव कॉन्सर्ट होना है। कार्यक्रम से पहले चंडीगढ़ के पीजीजीसी-46 में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पंडित राव धरेनवर ने मांग की है कि गायक 4 गानों को न गाएं। धरेनवर ने कहा है कि दिलजीत अपने कॉन्सर्ट में पटियाला पैग, पंज तारा, जे बिच्छो अफीम लभिया और जट्ट उत्थे फायर करदा गाने न गाएं। उनका आरोप है कि ये गाने शराब, ड्रग्स और गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं।
अवमानना का केस दर्ज कराने की वॉर्निंग
धरेनवर ने वॉर्निंग दी है कि यदि ये गाने गाए गए तो वे गुजरात हाई कोर्ट में 'अदालत की अवमानना' की याचिका दायर करेंगे। धरेनवर ने कहा कि इन गानों के बोल शराब, ड्रग्स और गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। इसका बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धरेनवर ने दावा किया कि पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 2019 के उनके एक मामले में साफ निर्देश दिया था कि शराब, ड्रग्स और नशीले पदार्थों को बढ़ावा देने वाले गाने मंच पर नहीं गाए जाने चाहिए।
गुजरात हाई कोर्ट जाने की कही बात
एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पंडित राव धरेनवर ने सरकार के 'नशा मुक्त भारत' अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि देश में 'नशा मुक्त भारत' अभियान चल रहा है। ऐसे में बच्चों के बीच इस तरह के गानों को बढ़ावा देना गलत है। यदि अहमदाबाद के कंसर्ट में ऐसे गाने गाए जाते हैं तो मैं गुजरात हाई कोर्ट जाऊंगा और अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराऊंगा।
2,000 पुलिसकर्मी तैनात
इस बीच अहमदाबाद कंसर्ट में सुरक्षा के भारी भरकम इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत ने बताया कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए सुरक्षा के लिए लगभग 2,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। लगभग 85,000 दर्शक और सपोर्ट स्टाफ के साथ ही सुरक्षा कर्मियों सहित कुल 90 हजार से अधिक लोगों के मौजूद रहने की उम्मीद है।
1,500 निजी सुरक्षा गार्ड भी रहेंगे तैनात
अहमदाबाद कंसर्ट के लिए 2 हजार पुलिसकर्मी, स्टेट रिजर्व पुलिस की 3 कंपनियां, बीडीडीएस टीमें, क्विक रिस्पॉन्स टीमें, क्राइम ब्रांच और एसओजी के जवानों को तैनात किया गया है। डीएफएमडी (डोर-फ्रेम मेटल डिटेक्टर) लगाए गए हैं। लगभग 600 सीसीटीवी कैमरों से पूरे आयोजन स्थल की निगरानी की जाएगी। इसमें प्रवेश, निकास और भीतर की व्यवस्थाओं में मदद के लिए लगभग 1,500 निजी सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहेंगे।
बोतलें और बैग जैसी चीजें ले जाने पर रोक
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कार्यक्रम में पानी की बोतलें और बैग जैसी चीजें ले जाने पर रोक लगाई गई है। वहीं आयोजन स्थल के बाहर लॉकर की सुविधा रहेगी। महिला दर्शकों को अपने साथ छोटे पावर बैंक ले जाने की अनुमति होगी। स्टेडियम में भारी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए पुलिस की ओर से दर्शकों के आने-जाने (प्रवेश और निकास) को व्यवस्थित करने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।