Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Digital literature, CCTV footage, black flag found by ATS during investigation of Ricin terror plot
रिसिन जहर आतंकी हमले के साजिशकर्ता पढ़ रहे थे 'गुमनाम कैसे रहें',ATS ने बताया जांच में और क्या मिला

रिसिन जहर आतंकी हमले के साजिशकर्ता पढ़ रहे थे 'गुमनाम कैसे रहें',ATS ने बताया जांच में और क्या मिला

संक्षेप:

ATS ने एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैय्यद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल खान को हथियारों और केमिकल के साथ एक बड़े आतंकी हमले की साजिश में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

Fri, 21 Nov 2025 08:51 PMSourabh Jain पीटीआई, अहमदाबाद, गुजरात
share Share
Follow Us on

बेहद घातक जहर ‘रिसिन’ का उपयोग कर सैकड़ों लोगों को एक साथ मारने की आतंकी साजिश की जांच कर रही गुजरात ATS को एक आरोपी और उसके हैंडलर (आका) के बीच सोशल मीडिया पर हुई बातचीत से एक ऐसा डिजिटल साहित्य मिला है, जिसमें 'गुमनाम कैसे रहें' के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जांच एजेंसी को एक वीडियो फुटेज भी मिला है जिसमें वही आरोपी अहमदाबाद के एक होटल से बाहर निकलता दिख रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि एक अन्य आरोपी के उत्तर प्रदेश वाले घर से एक काला झंडा बरामद किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने 9 नवंबर को एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैय्यद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहैल खान को हथियारों और केमिकल के साथ एक बड़े आतंकी हमले की साजिश में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

सीनियर ATS अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें 7 नवंबर का CCTV वीडियो फुटेज मिला है, जिसमें संदिग्ध आतंकी अहमद सैय्यद, अहमदाबाद स्थित सैय्यद मस्जिद के पास मिर्जापुर रोड पर बने होटल ग्रैंड एंबियंस से निकलते हुए दिख रहा है। उन्होंने बताया कि दूसरे आरोपी सुहैल खान के UP वाले घर से एक काला झंडा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा अधिकारी ने कहा, 'हमें सैय्यद और उसके हैंडलर के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हुई बातचीत में 'गुमनाम कैसे रहें' नाम का डिजिटल लिटरेचर भी मिला है।'

अधिकारियों ने सैय्यद के सोशल मीडिया डिस्प्ले प्रोफाइल का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें वैसा ही काला झंडा दिख रहा था जैसा सुहैल के घर से मिला था। ATS ने 9 नवंबर को तीनों की गिरफ्तारी के साथ एक संदिग्ध टेरर सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। उन्होंने दावा किया कि सैय्यद कथित तौर पर 'रिसिन' जहर तैयार कर रहा था, और उसका हैंडलर इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस (ISKP) से जुड़ा है।

अधिकारियों ने कहा कि तीनों आरोपियों में से सैयद हैदराबाद (तेलंगाना) का रहने वाला है, जबकि आजाद और सुहैल उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें से हैदराबाद निवासी सैयद एमबीबीएस डॉक्टर है। इस आतंकी साजिश की जांच के दौरान एटीएस ने हैदराबाद में सैयद के घर पर तलाशी ली थी और अज्ञात रसायन व कच्चा माल बरामद किया था। साथ ही यूपी में रहने वाले दोनों आरोपियों के घरों की तलाशी लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि सैयद के हैदराबाद स्थित घर से दो ग्लॉक पिस्तौल, एक बेरेटा पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस और चार लीटर कैस्टर ऑयल बरामद हुआ था। गुजरात ATS के DIG सुनील जोशी ने पहले कहा था कि वे हथियारों का लेन-देन करने के लिए गुजरात में थे और उन्होंने रिसिन से जुड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने की साजिश रची थी।

एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद कुछ दिन पहले ही एक स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में साबरमती केंद्रीय कारागार भेज दिया था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।