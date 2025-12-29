डिजिटल अरेस्ट का नया तरीका, फर्जी कोर्ट और 'जस्टिस चंद्रचूड़', महिला को लगाया 3.71 करोड़ का चूना

संक्षेप: डिजिटल अरेस्ट का एक नया तरीका सामने आया है। साइबर अपराधियों ने पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश किया। फिर एक फर्जी ऑनलाइन कोर्ट लगाई। इसमें एक व्यक्ति ने अपना परिचय जस्टिस चंद्रचूड़ के रूप में दिया और महिला से 2 महीने में 3.71 करोड़ ठग लिए।

डिजिटल अरेस्ट का एक नया तरीका सामने आया है। साइबर अपराधियों ने पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश किया। फिर एक फर्जी ऑनलाइन कोर्ट लगाई। इसमें एक व्यक्ति ने अपना परिचय जस्टिस चंद्रचूड़ के रूप में दिया और महिला से 2 महीने में 3.71 करोड़ ठग लिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि गुजरात से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर मुंबई की 68 साल की एक महिला से डिजिटल गिरफ्तारी के जरिए हड़पे गए 3.71 करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा लेने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि साइबर अपराधियों ने दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने के स्टाफ और केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के रूप में खुद को पेश किया।

फर्जी ऑनलाइन अदालत भी लगाई अपराधियों ने एक फर्जी ऑनलाइन अदालत की सुनवाई भी करवाई। इसमें एक आदमी ने पीड़िता को अपना परिचय जस्टिस चंद्रचूड़ के रूप में दिया। अधिकारी ने बताया कि अंधेरी पश्चिम की रहने वाली पीड़िता को धोखेबाजों ने लगातार निगरानी में रखा और दावा किया कि उसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डिजिटल रूप से गिरफ्तार किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि महिला को इस साल 18 अगस्त से 13 अक्टूबर तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। महिला को 18 अगस्त को एक व्यक्ति का फोन आया। उसने दावा किया कि वह कोलाबा थाने से बात कर रहा है। उसने कहा कि महिला के बैंक खाते का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। उसने महिला को धमकी दी कि वह इस मामले का खुलासा किसी को न करे। उसने महिला से यह कहते हुए बैंक की डिटेल मांगी कि इसे सीबीआई को सौंपी जा रही है।

दो-तीन पन्नों का निबंध भी लिखवाया आरोपी ने खुद को अधिकारी एस.के. जायसवाल बताकर पीड़िता से उसके जीवन पर दो-तीन पन्नों का निबंध भी लिखवाया। फिर उसने पीड़िता से कहा कि उसे उसकी बेगुनाही का पूरा यकीन है और वह उसे जमानत दिलवा देगा।

साइबर अपराधियों ने वीडियो कॉल के जरिए महिला को जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने पेश किया। महिला से निवेश संबंधी जानकारी मांगी गई, जिसके बाद दो महीने की अवधि में 3.75 करोड़ रुपए कई बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद उन्हें कॉल आने बंद हो गए। इससे उन्हें यकीन हो गया कि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं। उन्होंने पश्चिम क्षेत्र साइबर थाने से संपर्क किया।