धुरंधर के एक डायलॉग पर छिड़ा नया विवाद, हाई कोर्ट तक पहुंच गई बात

बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को लेकर नया विवाद छोड़ गया है। बलोच समुदाय के कुछ सदस्यों ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर फिल्म निर्माता के खिलाफ ऐक्शन और एक विवादित डायलॉग को हटाने की मांग की है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गांधीनगर में रहने वाले यासीन बलोच और बनासकांठा के अयूबखान बलोच ने अपनी याचिका में फिल्म निर्देशक आदित्यधर पर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि फिल्म में बलोच समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच का इस्तेमाल किया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें फिल्म में संजय दत्त की ओर से निभाए गए पात्र के एक डायलॉग पर आपत्ति है, जो कहता है, 'मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं, पर बलोच पे नहीं।' याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जब तक डायलॉग को स्थायी रूप से म्यूट या डिलीट ना कर दिया जाए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को सर्टिफिकेट में बदलाव कर देना चाहिए।