धुरंधर के एक डायलॉग पर छिड़ा नया विवाद, हाई कोर्ट तक पहुंच गई बात
बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही बॉलीवुड फिल्म धुरंधर को लेकर नया विवाद छोड़ गया है। बलोच समुदाय के कुछ सदस्यों ने गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर फिल्म निर्माता के खिलाफ ऐक्शन और एक विवादित डायलॉग को हटाने की मांग की है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गांधीनगर में रहने वाले यासीन बलोच और बनासकांठा के अयूबखान बलोच ने अपनी याचिका में फिल्म निर्देशक आदित्यधर पर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि फिल्म में बलोच समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच का इस्तेमाल किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि उन्हें फिल्म में संजय दत्त की ओर से निभाए गए पात्र के एक डायलॉग पर आपत्ति है, जो कहता है, 'मगरमच्छ पे भरोसा कर सकते हैं, पर बलोच पे नहीं।' याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जब तक डायलॉग को स्थायी रूप से म्यूट या डिलीट ना कर दिया जाए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को सर्टिफिकेट में बदलाव कर देना चाहिए।
बलोच याचिकाकर्ताओं की और क्या दलीलें
उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि वह CBFC को फिल्म की नए सिरे से समीक्षा करने और संवैधानिक-वैधानिक दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि फिल्म में मौजूद उस डायलॉग के आगे प्रदर्शन, प्रसारण, स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई जाए। उनका तर्क है कि यह डायलॉग बलूच समुदाय को निशाना बनाता है और उसके प्रति शत्रुतापूर्ण रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देता है, जिससे कानून के सामने समानता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन होता है। याचिका में कोर्ट के दखल से 'जॉली एलएलबी', 'पद्मावत' और 'आदिपुरुष' जैसी फिल्मों से आपत्तिजनक सामग्री हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
