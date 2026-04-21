गुजरात में हिंदू युवक की हत्या के आरोपी के ठिकानों पर गरजा बुलडोजर, 400 कर्मी तैनात- VIDEO
Dhandhuka murder case: ये एक्शन एक स्थानीय हिंदू की हत्या के आरोपी के अवैध कब्जों पर हुआ है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में घरों, कॉर्मशियल शेड सहित कई गैर कानूनी कब्जों को ढहा दिया गया है। इसके अलावा बिजली के कनेक्शन भी कट कर दिए गए हैं।
Dhandhuka murder case: गुजरात के धंधुका में मंगलवार को अधितकारियों ने बुलडोजर की मदद से तोड़-फोड़ अभियान चलाया। ये एक्शन एक स्थानीय हिंदू की हत्या के आरोपी के अवैध कब्जों पर हुआ है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में घरों, कॉर्मशियल शेड सहित कई गैर कानूनी कब्जों को ढहा दिया गया है। इसके अलावा बिजली के कनेक्शन भी कट कर दिए गए हैं।
15 ढांचे गिराए गए, बिजली भी काट दी गई
जानकारी के मुताबिक, स्थानीय प्रशासन ने पुलिस की मदद से इस अभियान को चलाया। इसमें 15 अवैध ढांचों को गिरा दिया गया है। इन ढांचों में खटकीवाड़ इलाके के 4 घर, धंधुका-बगोदरा हाईवे के किनारे 14 दुकानों के शेड शामिल हैं। तोड़-फोड़ के अलावा, उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (UGVCL) ने इन जगहों पर गैर-कानूनी बिजली कनेक्शन काट दिए और बिजली चोरी से जुड़ी FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसाई समेत 400 लोग तैनात
इतनी बड़ी मात्रा में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। किसी भी तरह का उपद्रव न हो, इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने पहले से ही करीब 400 लोगों को तैनात कर दिया था। इसमें 3 डीएसपी, 11 पुलिस इंस्पेक्टर, 18 पुलिस सब इंस्पेक्टर शामिल थे। निगरानी के उपायों में ड्रोन से निगरानी शामिल थी, जबकि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए दूसरे जिलों से स्टेट रिज़र्व पुलिस (SRP) कंपनियों को एहतियात के तौर पर बुलाया गया था।
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सुरक्षा व्यवस्था को दो लेयर में बांटा गया था। एक लेयर जनरल लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात थी, तो वहीं दूसरी वहां हो रही तोड़फोड़ पर नजर बनाए हुए थी। इस पूरे अभियान पर धंधुका SDM विद्यासागर ने कहा कि कार्रवाई शुरू करने से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी।
उन्होंने कहा- “आज, प्रशासन खटकीवाड़ में चार गैर-कानूनी कब्जे हटा रहा है। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा, धंधुका-बगोदरा हाईवे पर फ्लाईओवर से धंधुका स्क्वायर तक के गैर-कानूनी कब्ज़ों को भी हटाया जाएगा। धर्मेश गमारा मर्डर केस के आरोपियों के घरों के पास पहचाने गए कब्ज़ों को भी हटाया जाएगा।”
2 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में किया पेश
इस बीच, मर्डर केस में पुलिस ने दो आरोपियों, रिजवान मनियार और समीर अमदानी को गिरफ्तार किया है। दोनों को धंधुका की एक लोकल कोर्ट में पेश किया गया है। जांच करने वाली टीम ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी है। अधिकारियों ने कहा कि रिमांड पीरियड का इस्तेमाल आरोपियों से पूछताछ करने और घटनाओं का सीक्वेंस पता लगाने के लिए किया जाएगा।
आपको बताते चलें कि धर्मेश गमारा की कथित तौर पर दो दिन पहले हत्या कर दी गई थी, जिससे इलाके के कुछ हिस्सों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। इसी सिलसिले में ये सब कार्रवाई की जा रही है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई और एएनआई के इनपुट भी शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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