Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Deputy Speaker of the Gujarat Legislative Assembly has resigned, citing this reason
गुजरात में विधानसभा के उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, इस्तीफे में बताई यह वजह

गुजरात में विधानसभा के उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, इस्तीफे में बताई यह वजह

संक्षेप:

वरिष्ठ भाजपा विधायक सितंबर 2021 में पहली बार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे और वह 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद वह एकबार फिर इस पद पर निर्वाचित हुए थे। वह पंचमहल जिले की शेहरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Dec 25, 2025 05:02 pm ISTSourabh Jain भाषा, अहमदाबाद, गुजरात
share Share
Follow Us on

गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़-अहीर ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम और अन्य जिम्मेदारियों का हवाला दिया। इस बारे में राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति में जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया कि भरवाड़ ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के साथ गांधीनगर स्थित विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी के आधिकारिक आवास पर अपना इस्तीफा सौंपा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसमें कहा गया है कि चौधरी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 75 वर्षीय भरवाड़ को जेठाभाई अहीर के नाम से भी जाना जाता है। वह पंचमहल जिले की शेहरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां से लगातार छह बार विधायक रह चुके हैं। वरिष्ठ भाजपा विधायक सितंबर 2021 में पहली बार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे और वह 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद वह एकबार फिर इस पद पर निर्वाचित हुए थे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।