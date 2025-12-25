गुजरात में विधानसभा के उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, इस्तीफे में बताई यह वजह
वरिष्ठ भाजपा विधायक सितंबर 2021 में पहली बार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे और वह 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद वह एकबार फिर इस पद पर निर्वाचित हुए थे। वह पंचमहल जिले की शेहरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।
गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाड़-अहीर ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम और अन्य जिम्मेदारियों का हवाला दिया। इस बारे में राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति में जानकारी दी। विज्ञप्ति में कहा गया कि भरवाड़ ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा के साथ गांधीनगर स्थित विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी के आधिकारिक आवास पर अपना इस्तीफा सौंपा।
इसमें कहा गया है कि चौधरी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। 75 वर्षीय भरवाड़ को जेठाभाई अहीर के नाम से भी जाना जाता है। वह पंचमहल जिले की शेहरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां से लगातार छह बार विधायक रह चुके हैं। वरिष्ठ भाजपा विधायक सितंबर 2021 में पहली बार विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे और वह 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद वह एकबार फिर इस पद पर निर्वाचित हुए थे।
