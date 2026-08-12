गुजरात को बड़ी सौगात, 542 करोड़ की लागत से बनेगा नया जू; देखने को मिलेंगे 2,700 जानवर और पक्षी
इस बारे में जारी एक बयान में वन और पर्यावरण राज्य मंत्री ने कहा कि ‘यह प्रोजेक्ट न केवल यहां आने वाले लोगों को वन्यजीवों का अनोखा अनुभव देगा, बल्कि संरक्षण प्रजनन, वन्यजीव बचाव, पुनर्वास, पर्यावरण शिक्षा और प्रकृति की वैज्ञानिक व्याख्या के केंद्र के रूप में भी काम करेगा।’
केंद्र सरकार ने गुजरात को एक बड़ा उपहार देते हुए बनासकांठा जिले के डीसा शहर में नया जू (चिड़ियाघर) और डेजर्ट-थीम वाली नाइट सफारी बनाने को मंजूरी दे दी है, जो कि 83 प्रजातियों के 2700 से ज्यादा जानवरों और पक्षियों का घर बनेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA) ने डीसा में डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, यह प्रोजेक्ट 103 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर लगभग 542.14 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित होगा और इसे रेगिस्तानी इकोसिस्टम और सूखे इलाकों के आधार पर डिजाइन किया जाएगा।
अधिकारी ने बताया कि यह एशिया का पहला डेजर्ट-थीम वाला ड्राइव-थ्रू नाइट सफारी होगा और यहां आने वाले पर्यटक दिन में जानवरों को देखने के साथ ही रात में भी निशाचर प्राणियों को देख सकेंगे। साथ ही यहां रेप्टाइल सफारी, रेनफॉरेस्ट बायोम, एक्वेरियम, एवियरी, रेप्टाइल हाउस और बटरफ्लाई पार्क भी देखने को मिलेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस जू को लेकर कहा कि गुजरात के टूरिज़्म सेक्टर में एक नया सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है।
नए जू में दिखाई देंगे इतने जानवर
अधिकारियों के मुताबिक इस जू में देशी जानवरों के साथ-साथ अफ्रीकी और ऑस्ट्रेलियाई जानवर भी देखने को मिलेंगे। इस जू में चिंकारा, ब्लैकबक, भारतीय जंगली गधा, एशियाई शेर, तेंदुआ, भारतीय साही, भारतीय खरगोश, हेजहोग, भालू (स्लॉथ बियर), स्याहगोश (काराकल), भारतीय भेड़िया, सुनहरा सियार, लकड़बग्घा और भारतीय रेगिस्तानी लोमड़ी देखने को मिलेंगे।
विदेशी प्रजाति के ये जानवर भी होंगे
साथ ही विदेश प्रजाति के जानवरों में यहां अफ्रीकी अंगोलन जिराफ, ग्रेवी जेब्रा, स्किमिटर ओरिक्स, अफ्रीकी कुडू, स्प्रिंगबॉक, एड्रा गजेल, काला गैंडा, चिम्पांजी, मीरकट, अफ्रीकी चीता, अफ्रीकी शेर, फेनेक लोमड़ी, बैट-ईयर्ड लोमड़ी और शुतुरमुर्ग भी देखने को मिलेंगे। वहीं आगे चलकर यहां ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के जानवरों में कंगारू, एमु और वालाबी भी दिखेंगे।
मोढवाडिया ने कहा- मिल गई मंजूरी
इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, 'प्रस्तावित डेजर्ट जूलॉजिकल पार्क और नाइट सफारी को डीसा में लगभग 103 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर विकसित किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट सेंट्रल जू अथॉरिटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत 542.14 करोड़ रुपए होगी है।' उन्होंने बताया कि इसे अब सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी मंजूरी मिल गई है।
दिन में घूमने के लिए एक और रात के लिए 5 बाड़े होंगे
मोढवाडिया ने आगे कहा कि 'इस चिड़ियाघर में लगभग 83 प्रजातियों के 2,700 देशी और विदेशी जानवरों और पक्षियों को रखने की योजना है। इसमें दिन के चिड़ियाघर (Day-Zoo) का एक और नाइट सफारी के लिए पांच खास बाड़े होंगे, जहां पर्यटक सूर्यास्त के बाद रात में सक्रिय रहने वाले जानवरों को देख सकेंगे।
वन और पर्यावरण राज्य मंत्री प्रवीण माली ने कहा कि 'यह प्रोजेक्ट न केवल विजिटर्स को वन्यजीवों का अनोखा अनुभव देगा, बल्कि संरक्षण प्रजनन, वन्यजीव बचाव, पुनर्वास, पर्यावरण शिक्षा और प्रकृति की वैज्ञानिक व्याख्या के केंद्र के रूप में भी काम करेगा।' उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट संरक्षण प्रजनन, वन्यजीव बचाव और पुनर्वास, पर्यावरण शिक्षा और वैज्ञानिक व्याख्या पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं
- 103 हेक्टेयर का विशाल क्षेत्र
- अनुमानित लागत 542.14 करोड़ रुपए
- जानवरों की करीब 83 प्रजातियां
- लगभग 2,700 देसी और विदेशी जानवर और पक्षी
- नाइट सफारी के लिए 5 खास बाड़े (खास तौर पर डिजाइन किए गए इन बाड़ों में, विजिटर्स रात में सक्रिय रहने वाले जानवरों को उनके प्राकृतिक व्यवहार के साथ करीब से देख सकेंगे)
सीएम बोले- नया अध्याय शुरू होने वाला है
उधर इस बारे में जानकारी देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर बताया, 'गुजरात के टूरिज़्म सेक्टर में एक नया सुनहरा अध्याय शुरू होने वाला है। बनासकांठा के डीसा में एशिया का पहला डेजर्ट-थीम वाला ड्राइव-थ्रू नाइट सफारी पार्क और जूलॉजिकल पार्क बनने जा रहा है।'
'पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर'
आगे उन्होंने कहा, 'गुजरात वन विभाग 103 हेक्टेयर जमीन पर 542 करोड़ रुपए की लागत से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बना रहा है। यह प्रोजेक्ट राज्य में वन्यजीव संरक्षण को एक नई दिशा देगा। यह प्रोजेक्ट, जो देश-विदेश की लगभग 83 प्रजातियों के 2700 से ज्यादा जानवरों और पक्षियों का घर बनेगा, न केवल टूरिज़्म को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा और वन्यजीव संरक्षण व इको-टूरिज्म के एक नए युग की शुरुआत करेगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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