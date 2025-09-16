day before PM Modi birthday, blood donation camp was organised in Gujarat, creating a world record PM मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले गुजरात में रक्तदान शिविर का आयोजन, बना दिया विश्व रिकॉर्ड, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़day before PM Modi birthday, blood donation camp was organised in Gujarat, creating a world record

PM मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले गुजरात में रक्तदान शिविर का आयोजन, बना दिया विश्व रिकॉर्ड

गांधीनगर स्थित पुराने सचिवालय में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, गांधीनगर, गुजरातTue, 16 Sep 2025 10:20 PM
share Share
Follow Us on
PM मोदी के जन्मदिन से एक दिन पहले गुजरात में रक्तदान शिविर का आयोजन, बना दिया विश्व रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके को धूमधाम से मनाने के लिए उनके गृहराज्य गुजरात में खास तैयारियां की गई हैं। इसी सिलसिले में राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारी संघों ने मंगलवार को राज्य में 'नमो के नाम रक्तदान' कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बन गया। राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में आयोजित इस रक्तदान अभियान के दौरान पूरे राज्य में 378 ब्लड डोनेशन कैम्प लगाए गए थे, जिनमें एक ही दिन में 56,256 लोगों ने रक्तदान करते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल दुनिया के किसी नेता के जन्मदिन पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा इतना बड़ी संख्या में किया गया यह सबसे ज्यादा रक्तदान है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने की विश्व रिकॉर्ड की तारीफ

इस अभियान की तारीफ करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'गुजरात राज्य कर्मचारी संघ ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी के जन्मदिन और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए 'नमो के नाम रक्तदान' कार्यक्रम का आयोजन किया। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस पहल के तहत एक ही दिन में 56,256 लोगों ने रक्तदान कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह अत्यंत सराहनीय है कि राज्य के लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में रक्तदान करके मानवता के प्रति अपनी सेवा का परिचय दिया है। मैं सभी रक्तदाताओं की राष्ट्रीय भावना की सराहना करता हूं।'

रक्तदान को लेकर बना विश्व रिकॉर्ड

उधर इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने एक्स पर लिखा, 'भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण! #ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, राज्य सरकार के कर्मचारी संघों ने 'नमो के नाम रक्तदान' अभियान चलाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने एक दिन में 378 विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करते हुए 56,265 यूनिट रक्त एकत्र किया। यह भारतीय इतिहास में पहली बार है, जब किसी नेता के जन्मदिन के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा इतना बड़ा रक्तदान अभियान चलाया गया हो।'

रक्तदाताओं के बीच पहुंचकर बढ़ाया हौंसला

इसके अलावा एक अन्य पोस्ट में इस अभियान की जानकारी देते हुए राज्य के गृहमंत्री हर्ष सिंघवी ने बताया, 'गांधीनगर स्थित पुराने सचिवालय में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। रक्तदान एक मानवीय दृष्टिकोण, करुणा और पवित्र भावना से की जाने वाली सेवा है। इस विशेष अवसर पर रक्तदाताओं ने यह सेवा हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी को समर्पित की और उनकी दीर्घायु की कामना की।'

PM मोदी के जन्मदिन की खुशी में गुजरात में हुआ रक्तदान शिविर का आयोजन, बन गया विश्व रिकॉर्ड

'सेवा दिवस' के रूप में मनाया जाएगा पीएम का बर्थडे

उधर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को 'सेवा दिवस' के रूप में मनाने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोशल मीडिया पर की एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'मोदी जी ने राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जनसेवा को अपना जीवन मंत्र बनाया है और उनके जन्मदिन को पूरे देश में 'सेवा दिवस' ​​के रूप में मनाया जाता है। कल से देश में सेवा पखवाड़ा भी आयोजित होने जा रहा है, अतः मेरी कामना है कि सेवा का यह सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता रहे। मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कर्मयोगियों, धर्मार्थ संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं।'

Gujarat News government news

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।