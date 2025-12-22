Hindustan Hindi News
प्रेमी ने घोपा पिता को चाकू, खिड़की से देखती रही बेटी; गुजरात में खौफनाक कांड

गुजरात से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक 17 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। प्रेमी ने पिता को चाकूं घोंप दिया और बेटी खड़ी होकर देखती रही।

Dec 22, 2025 02:23 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गुजरात से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक 17 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। प्रेमी ने पिता को चाकूं घोंप दिया और बेटी खड़ी होकर देखती रही। इत ही नहीं बेटी ने पिता ड्रग्स भी दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को बाल संरक्षण गृह भेज दिया।

पीड़ित की पहचान शाना चावड़ा के तौर पर हुई है। वह अपनी नाबालिग बेटी और 24 साल के रंजीत गजेंद्र वघेल के रिश्ते के खिलाफ थे। जुलाई में दोनों भी गए थे जिसके बाद पिता ने रंजीत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने पोक्सो के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया लेकिन अगस्त में उसे बेल मिल गई।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद दोनों ने शाना चावड़ा की हत्या की साजिश रची। 16 दिसंबर को बेटी ने अपने-माता-पिता को बेहोश करने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद 18 दिसंबर की रात को, उसने उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। जैसे ही उसके पिता बेहोश हुए, रणजीत और उसका दोस्त, भव्य महेशभाई वासावा (23), उनके कमरे में घुस गए और उन पर कई बार चाकू से वार किया।

परेशान करने वाली बात ये थी कि पूरी वारदात बेटी वहीं खड़ी होकर खिड़की से देख रही थी और अपनी पिता के दम तोड़ने का इंतजार कर रही थी। वह पिछले तीन महीने से पिता की हत्या की साजिश रच रही थी।

