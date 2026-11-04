मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल पर बहस, बेटी ने कूकर के ढक्कन से वार कर बाप को मार डाला
गुजरात में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल करने से रोकने पर एक बेटी ने अपने बाप की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है।
गुजरात के सूरत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 22 साल की एक बेटी ने कथित तौर पर अपने पिता के सिर पर प्रेशर कुकर के ढक्कन से कई बार वार करके उनकी हत्या कर दी। यह घटना मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर हुई बहस के बाद घटी। पुलिस ने बताया कि आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
यह घटना पिता और बेटी के बीच मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर हुई बहस के बाद हुई। बताया जा रहा है कि पिता ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि उनकी बेटी पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के बजाय अपना ज्यादातर समय मोबाइल फोन पर बिताती है। इस वजह से पिता द्वारा डांटे जाने के बाद दोनों के बीच बहस और बढ़ गई। गुस्से में आकर बेटी ने रसोई से प्रेशर कुकर का ढक्कन उठाया और पिता के सिर पर कई बार वार किया, जिससे उन्हें जानलेवा चोटें आईं।
घटना के बाद पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी। फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अमरोली थाने के पुलिस इंस्पेक्टर जयदीप वानर ने फोन पर बताया कि बेटी की उम्र लगभग 22 साल थी और वह अपने पिता के साथ रहती थी।
पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बताया कि वह बेरोजगार थी और उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आता था। वे एक छोटे से एक कमरे वाले घर में रहते थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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