गुजरात में आ गई MSP पर खरीफ फसलों की खरीदी की तारीख, कृषि मंत्री ने बताया कितना होगा फायदा

संक्षेप: गुजरात में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद के लिए कुल बोए गए क्षेत्र और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, राज्य भर में 300 से अधिक खरीद केंद्र निर्धारित किए गए हैं। साथ ही सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर केंद्रों की संख्या और बढ़ाई जाएगी।

गुजरात में MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर होने वाली खरीफ फसलों की खरीदी को लेकर तारीख की घोषणा कर दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए कृषिमंत्री जीतू वाघाणी ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार ने 9 नवंबर से मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन सहित अन्य खरीफ फसलों की MSP पर खरीदी शुरू करने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री ने इस महत्वपूर्ण किसान-केंद्रित निर्णय की जानकारी मीडिया को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाना है और साथ ही उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करना है।

बढ़ाई गई अलग-अलग फसलों की MSP मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए इस साल विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय लिया है। जिसके चलते पिछले साल की तुलना में, मूंगफली के MSP दाम में 480 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द के MSP दाम में 400 रुपए प्रति क्विंटल और सोयाबीन के MSP भाव में 436 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के बाद किसानों को अपनी उपज का पर्याप्त दाम मिलेगा और अच्छा लाभ होगा।

राज्य में हुआ मूंगफली का बम्पर उत्पादन कृषि मंत्री ने बताया कि चालू सीजन के दौरान प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत राज्य के किसानों से लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की मूंगफली, सोयाबीन, उड़द और मूंग की खरीदी करने की योजना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के किसानों को अपनी उपज कम बाजार मूल्य पर नहीं बेचनी पड़ेगी। साथ ही वाघाणी ने बताया कि इस साल राज्य में मूंगफली का बम्पर उत्पादन हुआ है, जिसके बाद राज्य सरकार ने उदारता दिखाते हुए निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रत्येक किसान से 125 मन तक मूंगफली खरीदने का निर्णय लिया है।

राज्यभर में बनाए 300 से ज्यादा खरीद केंद्र गुजरात में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद के लिए मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन के कुल बोए गए क्षेत्र और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, राज्य भर में 300 से अधिक खरीद केंद्र निर्धारित किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्रों की संख्या और बढ़ाई जाएगी।

सरकार ने निर्धारित किया MSP मूल्य बता दें कि केंद्र सरकार ने बुवाई का मौसम शुरू होने से पहले ही खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी थी। घोषणा के अनुसार, मूंगफली का MSP 7,263 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का 8,768 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द का 7,800 रुपए प्रति क्विंटल और सोयाबीन का 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने मंगलवार को बेमौसम बारिश से प्रभावित जिलों का दौरा किया और प्रभावित गांवों के किसानों से स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री हर्ष भाई संघवी ने सूरत दौरे के दौरान किसानों की फसलों को हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की वहीं कृषि मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने भावनगर दौरे के दौरान किसानों की फसलों को हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की।