बाल पकड़कर घसीटा, जातिसूचक गालियां दीं, गुजरात में दलित छात्रा को गरबा पंडाल से भगाया

मामला गुजरात के महिसागर जिले के भरोडी गांव का है। रीनू वानकर नाम की छात्रा जो एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है। छात्रा ने आरोप लगाया कि वो अपने दोस्तों के साथ गरबा पंडाल में गई थी। इस दौरान चार महिलाओं ने उसे जातिसूचक गालियां देते हुए कहा कि वो उनके बराबर नहीं है, इसलिए उनके साथ गरबा नहीं खेल सकती। रीनू ने लोमा पटेल, रोशनी पटेल, वृष्टि पटेल और मीना पटेल पर जातिसूचक गालियां देने, उसे गरबा पंडाल से बाल से पकड़कर घसीटने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में रीनू ने चारों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है।