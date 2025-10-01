dalit girl sudent abused and dragged out of garba pandal बाल पकड़कर घसीटा, जातिसूचक गालियां दीं, गुजरात में दलित छात्रा को गरबा पंडाल से भगाया, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़dalit girl sudent abused and dragged out of garba pandal

बाल पकड़कर घसीटा, जातिसूचक गालियां दीं, गुजरात में दलित छात्रा को गरबा पंडाल से भगाया

गुजरात के महिसागर में एक दलित छात्रा को अपमानित करने और उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि गरबा पंडाल से उसका बाल पकड़कर बाहर निकाल दिया गया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 10:51 AM
गुजरात के महिसागर जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक गरबा पंडाल में दलित छात्रा ने चार महिलाओं पर उसे अपमानित करने का आरोप लगाया है। छात्रा का कहना है कि महिलाओं ने उसे जातिसूचक गालियां दीं और कहा कि ये लोग हमारे बराबर नहीं है, इसलिए हमारे साथ गरबा नहीं खेल सकती हैं। छात्रा ने दावा किया महिलाओं ने उसे बाल पकड़कर घसीटा और गरबा पंडाल से बाहर निकाल दिया।

मामला गुजरात के महिसागर जिले के भरोडी गांव का है। रीनू वानकर नाम की छात्रा जो एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है। छात्रा ने आरोप लगाया कि वो अपने दोस्तों के साथ गरबा पंडाल में गई थी। इस दौरान चार महिलाओं ने उसे जातिसूचक गालियां देते हुए कहा कि वो उनके बराबर नहीं है, इसलिए उनके साथ गरबा नहीं खेल सकती। रीनू ने लोमा पटेल, रोशनी पटेल, वृष्टि पटेल और मीना पटेल पर जातिसूचक गालियां देने, उसे गरबा पंडाल से बाल से पकड़कर घसीटने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में रीनू ने चारों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है।

इस मामले में रीनू ने पुलिस थाने में चारों महिलाओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। इसमें पुलिस ने चारों महिलाओं के खिलाफ 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाने, धारा 54 उकसाने और धारा 351 आपराधिक धमकी देने और धारा 352 शांति भंग और अपमानित के लिए केस दर्ज कर लिया है। इन चारों महिलाओं पर एससी/ एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जानकारी देते हुए महिसागर के एसपी सफीन हसन ने बताया कि मामले की जांच एससी/एसटी सेल के उपाधीक्षक कर रहे हैं।

