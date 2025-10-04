Cyclone Shakhti Stirs Up Arabian Sea Gujarat Coast on High Alert ऊंची लहरें, तेज हवाएं..गुजरात में तबाही मचा सकता है चक्रवात शक्ति, समुद्री इलाके में हाई अलर्ट, Gujarat Hindi News - Hindustan
ऊंची लहरें, तेज हवाएं..गुजरात में तबाही मचा सकता है चक्रवात शक्ति, समुद्री इलाके में हाई अलर्ट

मॉनसून के बाद का पहला चक्रवाती तूफान ‘शक्ति’ एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात के द्वारका से करीब 420 किलोमीटर दूर अरब सागर में केंद्रित है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादSat, 4 Oct 2025 01:51 PM
अरब सागर में मॉनसून के बाद का पहले चक्रवाती तूफान ‘शक्ति’ ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं और तीव्र झोंके इस तूफान को और खतरनाक बना रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार, यह तूफान गुजरात के द्वारका से करीब 420 किलोमीटर दूर अरब सागर में केंद्रित है और धीरे-धीरे पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है।

तूफान का रास्ता और ताकत

मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि चक्रवात ‘शक्ति’ अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। यह रविवार तक उत्तर-पश्चिम और मध्य-पश्चिम अरब सागर की ओर बढ़ेगा। लेकिन, सोमवार सुबह से यह तूफान अपना रास्ता बदलकर पूर्व-उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ सकता है और धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की उम्मीद है। हालांकि, तब तक यह समुद्र में भारी उथल-पुथल मचा सकता है।

गुजरात-महाराष्ट्र तट पर खतरे की घंटी

‘शक्ति’ के प्रभाव से गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि रविवार तक तटवर्ती इलाकों में समुद्र की स्थिति ‘खराब से बहुत खराब’ रहेगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान के तटों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।

मछुआरों के लिए सख्त हिदायत

मौसम विभाग ने मछुआरों को साफ तौर पर हिदायत दी है कि वे मंगलवार तक उत्तर-पश्चिम अरब सागर, पूर्वोत्तर अरब सागर, मध्य अरब सागर और गुजरात-उत्तरी महाराष्ट्र तटों के आसपास समुद्र में न जाएं। यह चेतावनी उनकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि तूफान की वजह से समुद्र में हालात बेहद जोखिम भरे हो सकते हैं।

अरब सागर में चक्रवात का इतिहास

अरब सागर में चक्रवात बंगाल की खाड़ी की तुलना में कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ताउते (2021) और बिपरजॉय (2023) जैसे तूफानों ने इस क्षेत्र में अपनी तबाही का नमूना पेश किया है। इस बार ‘शक्ति’ की ताकत और रास्ता इसे और भी खास बना रहा है।

क्यों पड़ा नाम ‘शक्ति’?

रोचक बात यह है कि इस चक्रवात का नाम ‘शक्ति’ श्रीलंका ने सुझाया है। विश्व मौसम संगठन (WMO) और ESCAP पैनल के नियमों के तहत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के आसपास के 13 देश चक्रवातों के नाम सुझाते हैं। ‘शक्ति’ नाम इस तूफान की ताकत को दर्शाता हुआ प्रतीत होता है।

