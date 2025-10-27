Hindustan Hindi News
मोंथा चक्रवात ने इस राज्य में भी बढ़ाई टेंशन, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश; 30 अक्टूबर तक अलर्ट

Mon, 27 Oct 2025 08:26 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
Cyclone Montha Latest: मोंथा चक्रवात ने गुजरात में भी टेंशन बढ़ा दी है। अरब सागर में बने कम दबाव क्षेत्र के असर से राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने राज्य भर में 30 अक्टूबर तक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। फिलहाल 26 जिलों में येलो अलर्ट और तीन जिलों अमरेली, गिर-सोमनाथ और दीव में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।

बेमौसम बारिश ने बढ़ाई दिक्कत

अहमदाबाद में रविवार रात मौसम के तेवर अचानक बदल गए। देर शाम आसमान पर काले बादल छा गए और रात होते-होते बारिश ने दस्तक दे दी। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। गर्मी से परेशान लोगों को ठंडी हवाओं और गिरी तापमान ने राहत तो दी, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने चेताया है कि आने वाले 48 घंटे राज्य के कई हिस्सों में और भारी बारिश हो सकती है।

टेंशन में किसान

रात ढलते ही बोटाद जिले में आसमान ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। देर रात से जारी वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कपास, मूंगफली, ज्वार और बाजरे जैसी मुख्य फसलें कटाई के कगार पर हैं, लेकिन मौसमी गड़बड़ी उनकी मेहनत पर पानी फेर सकती है। खेतों में पानी जमा होने से नुकसान का खतरा गहराता जा रहा है।

बोटाद जिले के गांवों आदराला, लखनाका, गधाली, चिरोदा, सजानावदर, वनाली, बोडकी और रनीयाला सहित कई स्थानों पर पूरे रात हल्की से मध्यम बारिश होती रही। बरवाला, राणपुर और बोटाद तालुका के ग्रामीण इलाकों में भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। किसानों का कहना है कि अगर बारिश का क्रम नहीं थमा तो खरीफ फसलों का बड़ा नुक़सान तय है।

30 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान

आईएमडी के मुताबिक, अरब सागर में सक्रिय कम दबाव प्रणाली अगले तीन दिनों तक प्रभावी रहेगी। इसके चलते सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। वेलिडेटेड रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल 26 जिलों में येलो अलर्ट लागू है, जिनमें कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, देवभूमि द्वारका से लेकर नर्मदा और सूरत तक शामिल हैं।

कहां कितनी बारिश

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, नवसारी जिले के नवसारी तालुका में पिछले 34 घंटों (शनिवार सुबह छह बजे से रविवार शाम चार बजे तक) के दौरान 157 मिलीमीटर बारिश हुई, जो राज्य में सबसे अधिक थी।

आंकड़ों के मुताबिक, संबंधित अवधि में गिर सोमनाथ के सूत्रपाड़ा तालुका में 128 मिलीमीटर, वलसाड के उमरगाम में 96 मिलीमीटर, नवसारी के खेरगाम में 85 मिलीमीटर, गिर सोमनाथ के वेरावल में 79 मिलीमीटर, डांग के अहवा में 71 मिलीमीटर, नवसारी के जलालपोर में 69 मिलीमीटर और वलसाड के वलसाड तालुका में 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

