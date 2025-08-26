Customs seize 1.8kg Gold worth hidden inside toilet of Dubai flight at Ahmedabad airport अहमदाबाद में विमान की तलाशी में मिला 1.8 किलो सोना, तस्करी का नया तरीका देख अधिकारी भी हैरान, Gujarat Hindi News - Hindustan
अहमदाबाद में विमान की तलाशी में मिला 1.8 किलो सोना, तस्करी का नया तरीका देख अधिकारी भी हैरान

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हाल ही में एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने विमान की तलाशी के दौरान टॉयलेट में छुपाकर रखा गया करीब दो करोड़ रुपए मूल्य का सोना जब्त किया। इसके साथ ही दो यात्रियों से लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की विदेशी सिगरेट जब्त की।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरातTue, 26 Aug 2025 01:19 PM
अहमदाबाद एयरपोर्ट के कर्मचारियों को उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने दुबई से आए एक विमान में अवैध रूप से लाया जा रहा करीब दो करोड़ रुपए मूल्य का लगभग दो किलो सोना जब्त किया। यह सोना विमान के शौचालय में छुपाकर रखा गया था और पेस्ट के रूप में दो पाउच के अंदर रखा हुआ था। एयरपोर्ट का AIU (एयर इंटेलिजेंस यूनिट) स्टाफ जब विमान की गहन तलाशी ले रहा था, उसी दौरान उन्होंने टॉयलेट में संदिग्ध रूप से वहां रखे दो पाउच में यह सोना मिला। इस मामले के सामने आने के बाद एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने तस्करों द्वारा सोने की तस्करी के लिए इस नई तरह की तरकीब को अपनाने की बात कही है, जिसमें विमान के शौचालयों को ड्रॉप-ऑफ पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही कस्टम विभाग की टीम ने दो यात्रियों से करीब 8 लाख रुपए की विदेशी सिगरेट भी जब्त कीं।

इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि शौचालय से बरामद दोनों पाउच का कुल वजन 2.196 किलोग्राम था, जिसके अंदर 1.867 किलोग्राम सोना रखा हुआ था, जो कि दो ठोस पेस्ट बार के रूप में था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह बरामदगी रविवार को विमान की तलाशी के दौरान हुई।

अधिकारी ने आगे बताया कि जांच से पता चला कि विमान से बरामद सोना 24 कैरेट (999) शुद्धता वाला है और जिसका बाजार मूल्य लगभग 1.93 करोड़ रुपए है। वहीं इसका टैरिफ मूल्य 1.77 करोड़ रुपए आंका गया। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बरामद सोने को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया है, साथ ही उसे वहां रखने वाले शख्स की पहचान के लिए जांच भी शुरू कर दी है।

एयरपोर्ट अधिकारी ने कहा कि, 'यह भी आशंका है कि सोने की तस्करी में शामिल गिरोह ने इस काम के लिए पहली बार यात्रा करने वाले यात्री का इस्तेमाल किया हो, लेकिन वह हड़बड़ा गया हो और थैलियों को उठाए बिना ही विमान से बाहर निकल गया हो।' उन्होंने कहा, 'हमने इससे पहले भी एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था जो हवाई अड्डे के अराइवल लाउंज के शौचालयों का इस्तेमाल करके सोना बदल रहा था।'

8 लाख की सिगरेट के साथ दो गिरफ्तार

इसके साथ ही अहमदाबाद कस्टम विभाग की एक टीम ने दो यात्रियों से कुल 52,400 सिगरेट स्टिक भी जब्त कीं, जिनकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि खुफिया सूचना के बाद रविवार को कंबोडिया से मलेशिया होते हुए लौट रहे दो यात्रियों को हवाई अड्डे पर रोका गया और जब उनके सामान की जांच की गई, तो उनके पास सिगरेट के कई कार्टन पाए गए।'

Gujarat News

