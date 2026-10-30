‘ऐसे तो विलुप्त हो जाएगी गाय’, श्लोक का जिक्र कर कोर्ट गोहत्या के आरोपियों को सुनाई उम्रकैद
गुजरात की एक अदालत ने गोहत्या के आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है अगर इस तरह के अपराधियों को सजा नहीं दी गई तो फिर गाय विलुप्त हो जाएगी।
गुजरात की एक अदालत ने गोहत्या को लेकर तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ऋग्वेद और मनुस्मृति का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इन लोगों को सजा नहीं दी जाएगी तो एक दिन आएगा जब गाय विलुप्त हो जाएगी।
सजा सुनाते हुए जस्टिस बृजेशकुमारी रामेश्वरसिंह राजपूत ने कहा, "अगर ऐसे आरोपियों—जिन्होंने अत्यंत क्रूरता के साथ गायों के अंगों को काट-छांट कर अलग कर दिया है, के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो समय के साथ 'गौ-माता' पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए आरोपियों को कड़ी सजा देना जरूरी है।'
जज ने संस्कृत श्लोक का किया जिक्र
कोर्ट ने संस्कृत के एक श्लोक का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा, '"गावो विश्वस्य मातरः, गावः सर्वसुखप्रदाः। गोरक्षा धर्मकार्यं च, न्यायः सत्यस्य रक्षकः॥ गोवधं यत्र जायेत, धर्मस्य हानिरुच्यते। दोषसिद्धौ विधानेन, दण्डः कार्यो यथाविधि॥ न्यायमार्गेण राजेन्द्र, धर्मसंस्थापनं भवेत्। जीवसंरक्षणं पुण्यं, न्यायपालनमुत्तमम्॥' इसका अर्थ है, गाय पूरे संसार की माता हैं। वह सबको समृद्धि देती हैं। वहीं गाय की रक्षा करना हमराा कर्तव्य है। जहां गोहत्या होती है वहां धर्म का भी ह्रास हो जाता है। वहीं राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह न्याय करे।
दरअसल गुजरात पुलिस ने 22 अगस्त 2024 को जामला गांव में छापा मारा थआ। यहां एक अवैध कत्लखाने का पता चला था। यहां से 277 किलोग्राम बीफ भी बरामद की गई थी जिसकी कीमत 55 हजार रुपये थी। पुलिस ने कत्लखाने से कई कुल्हाड़ियां, चाकू, रस्सियां और वाहन भी बरामत किए थे। कोर्ट ने कहा था कि ये लोग बेरहमी से गाय को काटते थे। गाय का मुंह, पेट और पैर काट दिए जाते थे और खाल उतार दी जाती थी। यह सब वे अपने फायदे के लिए करते थे।
आरोपियों का नाम वसीम, मोहम्मद रफीक और अश्फाक उर्फ सलमान के तौर पर हुई है। तीनों को उम्रकैद के साथ उनपर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दो आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पाए गए हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें