भाजपा नेता हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ीं, पाटीदार आंदोलन केस में अदालत ने तय किए आरोप

संक्षेप: भाजपा विधायक और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विरामगाम से विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं।

भाजपा विधायक और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। विरामगाम से विधायक हार्दिक पटेल के खिलाफ अहमदाबाद की एक स्थानीय अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। 2018 में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (PASS) के छह नेताओं के खिलाफ निकोल में एफआईआर दर्ज की गई है।

एडिशनल सिविल जज और अहमदाबाद रूरल कोर्ट के जेएमएफसी जीबी सियाग ने पटेल के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से एकत्रित होने, दंगे, आपराधिक साजिश और पुलिस को उसके काम से रोकने जैसे आरोप तय किए हैं। पटेल समेत अन्य पाटीदार नेताओं के खिलाफ 19 अगस्त 2018 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि इन नेताओं ने पुलिस की अनुमति के बिना प्रदर्शन किया और अव्यवस्था फैलाई।

इसी अदालत ने दो महीने पहले पटेल के खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी किया था, क्योंकि वह अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहे थे। गैर जमानती वारंट को रद्द करवाने के लिए हार्दिक पटेल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने इस शर्त पर इसे रद्द किया कि वह अब अनुपस्थित नहीं रहेंगे।