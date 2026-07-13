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पड़ोसन का गंदा वीडियो रिकॉर्ड कर संबंध बनाने को मजबूर कर रहा था लड़का, पति-पत्नी ने दी ऐसी मौत

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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गुजरात के गांधीनगर में 20 साल के एक लड़के को पड़ोस में रहने वाली शादीशुदा महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। आरोप है कि मृतक लड़का महिला पर सेक्स के लिए दबाव डाल रहा था।

पड़ोसन का गंदा वीडियो रिकॉर्ड कर संबंध बनाने को मजबूर कर रहा था लड़का, पति-पत्नी ने दी ऐसी मौत

गुजरात के गांधीनगर जिले में एक पति-पत्नी ने अपने पड़ोस में रहने वाले 20 वर्षीय एक लड़के की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोप है कि मृतक लड़का 30 वर्षीय महिला को अपने साथ यौन संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उसने करीब दो महीने पहले चुपके से अपने मोबाइल फोन में आरोपी महिला का नहाते हुए वीडियो बना लिया था। पुलिस को शक है कि उसने इस वीडियो का इस्तेमाल महिला को ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए किया।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को शक है कि वह उस वीडियो के जरिये महिला को ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। पुलिस ने बताया कि कथित ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आखिरकार उस महिला ने पड़ोसी लड़के द्वारा सेक्स के लिए बनाए जा रहे दबाव के बारे में अपने पति को बता दिया।

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घर मिलने बुलाकर घोंट दिया गला

पुलिस के मुताबिक, महिला ने घर पर अकेली होने की बात कहकर उस युवक को शनिवार को अपने घर मिलने बुलाया। इसके बाद उसका पति भी वहां आ गया और दोनों ने मिलकर उस युवक का गला घोंट दिया और उसकी लाश को सफेद रंग के एक प्लास्टिक बैग में छुपा दिया।

कलोल तालुका पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को 17 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पति-पत्नी दोनों की उम्र 30 साल के आसपास है।

बच्चों को स्कूल से लाकर रिश्तेदार के घर छोड़ा

पुलिस इंस्पेक्टर जे.जे. गढ़वी ने बताया कि हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। अपराध को अंजाम देने से पहले आरोपी दंपती ने अपने बच्चों को स्कूल से लाकर एक रिश्तेदार के घर छोड़ दिया था। उन्होंने रिश्तेदार को बताया था किसी की हत्या करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि महिला के पति को जबर्दस्ती बनाए गए रिलेशन की जानकारी होने का पता चलने के बावजूद वो 20 वर्षीय लड़क महिला से संपर्क करता रहा। पुलिस ने बताया कि उसकी इस हरकत से महिला का पति भड़क गया।

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पैदल ही घर से निकला था लड़का

20 वर्षीय लड़का शनिवार सुबह पैदल ही अपने घर से कहीं जाने के लिए निकला और कुछ ही देर बाद उसका मोबाइल फोन आउट ऑफ नेटवर्क हो गया। उसका स्कूटर घर पर ही खड़ा था। इसके बाद रिश्तेदारों ने आस-पास के गांवों में उसकी तलाश शुरू कर दी। घंटों तक तलाश करने के बाद ग्रामीणों ने दोपहर के समय उस लड़के का शव पड़ोस में रहने वाले पति-पत्नी के बंद मकान के अंदर पड़ा देखा और उसके परिवार को इसकी सूचना दी।

डीएसपी आर.एम. सरोदे ने बताया कि पोस्टमॉर्टम में युवक की गला घोंटने से मौत होने की पुष्टि हुई है। इस संबंध में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस को शक है कि पति-पत्नी ने युवक का मोबाइल फोन नष्ट कर दिया है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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