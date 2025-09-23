Controversy erupts at Surat Hospital over aarti for convicted rapist Asaram in Surat Gujarat गुजरात के सरकारी अस्पताल में रेप के दोषी आसाराम की आरती को लेकर बवाल, दो कर्मचारियों पर गिरी गाज, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात के सरकारी अस्पताल में रेप के दोषी आसाराम की आरती को लेकर बवाल, दो कर्मचारियों पर गिरी गाज

इस घटना के जो फोटो-वीडियो सामने आए हैं, उसमें वहां उपस्थित लोग कुर्सी पर रखी आसाराम की तस्वीर की आरती उतारते और उसकी पूजा करने नजर आ रहे हैं। इस दौरान वहां लोगों की काफी भीड़ मौजूद थी।

Sourabh Jain पीटीआई, सूरत, गुजरातTue, 23 Sep 2025 10:02 PM
गुजरात के सूरत स्थित न्यू सिविल अस्पताल (NCH) में बलात्कार के कई मामलों में दोषी और आजीवन कारावास की सजा काट रहे फर्जी संत आसाराम बापू की तस्वीर की पूजा और आरती करने का मामला सामने आया है। यह घटना सोमवार 22 सितंबर को अस्पताल के मुख्य द्वार के पास हुई, जिसके फोटो-वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस दौरान आसाराम समर्थकों के साथ मिलकर यहां का मेडिकल स्टाफ, नर्स और सुरक्षाकर्मी आसाराम की फोटो की आरती करते हुए दिखाई दिए।

मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए एक सुरक्षा गार्ड और एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी को उनके पदों से हटा दिया है। अस्पताल के RMO डॉ. केतन नायक ने भी इस घटना की पुष्टि की है और बताया है कि यह वीडियो एक दिन पहले का है, जब वह शहर से बाहर थे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें इस पूजा समारोह के बारे में जानकारी भी दी थी। जिसके बाद उन्होंने सभी को तुरंत परिसर से बाहर जाने का कह दिया था।

साथ ही डॉ. नायक ने इस घटना को लेकर जांच जारी होने का संकेत भी दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि अस्पताल प्रबंधन की इस घटना में कोई मिलीभगत नहीं है, फिर भी सुरक्षा गार्ड और घटनास्थल पर मौजूद अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि, 'अस्पताल प्रबंधन मामले में आगे की जांच भी कर रहा है।'

इस कार्यक्रम का आयोजन अस्पताल के स्टेम सेल भवन के प्रवेश द्वार पर किया गया, जिसे लेकर स्थानीय लोगों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। इस घटना का जो फुटेज सामने आया है, उसमें वहां उपस्थित लोग कुर्सी पर रखी आसाराम की तस्वीर की आरती उतारते और उसकी पूजा करने नजर आ रहे हैं।

बता दें कि आसाराम अगस्त 2013 से 16 साल की एक स्कूली छात्रा के साथ कथित बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं, जबकि उसके माता-पिता दोनों उसके अनन्य भक्त थे। बच्ची द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। दो महीने बाद, आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर गुजरात के सूरत स्थित अपने आश्रम में दो बहनों के साथ कथित बलात्कार का मामला दर्ज किया गया।

बाद में, जनवरी 2023 में, गुजरात के गांधीनगर की सत्र अदालत ने सूरत के एक आश्रम में 2013 में एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में आसाराम को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। हालांकि, इस साल, गुजरात उच्च न्यायालय ने चिकित्सा आधार पर बलात्कार के एक मामले में स्वयंभू संत आसाराम बापू की ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी।

