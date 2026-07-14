गुजरात में भाजपा-कांग्रेस के बीच ही होगी फाइट, बाकी सबका नामांकन रद्द
पार्टी का टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा था, 'जीत या हार का फैसला मतदाता करेंगे, लेकिन मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं।' जबकि भाजपा कैंडिडेट ने कहा था कि 'उनकी प्राथमिकता दिवंगत योगेश पटेल के अधूरे कामों को पूरा करना और उनके चुनाव क्षेत्र के लिए उनकी सोच को आगे बढ़ाना होगी।'
गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाला उपचुनाव बेहद रोचक हो गया है। दरअसल यहां चुनावी मैदान में केवल दो उम्मीदवार ही बचे हैं, इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा। ऐसा नहीं है कि अन्य लोगों ने इस चुनाव में ताल ठोंकने की कोशिश नहीं की, यहां पर नामांकन तो कई लोगों ने जमा किया था, लेकिन 15 में से दोनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों को छोड़कर बाकी सबका नामांकन रद्द हो गया। जिसके चलते अब भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच ही मुख्य मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। वहीं राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव से दूरी बनाते हुए अपना उम्मीदवार ही घोषित नहीं किया।
भाजपा ने यहां पर पूर्व पार्षद सतीश गोविंदभाई पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सतीश पटेल वडोदरा नगर निगम (VMC) में कई बार पार्षद रह चुके हैं और वीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा वह भाजपा के वडोदरा जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
उधर कांग्रेस पार्टी ने यहां पर होने वाले उपचुनाव के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस की गुजरात इकाई के वर्तमान उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। रबारी ने 1990 के दशक में माधवसिंह सोलंकी सरकार में मंत्री के तौर पर भी काम किया था।
इन 7 लोगों ने भरे थे कुल 15 नामांकन
परेश विनोद कुमार राठौर (निर्दलीय)
दिनेश रमाकांत व्यास (राइट टू रिकॉल पार्टी)
भीखाभाई राबरी (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस)
रत्नसागर राजराजेश्वर धुलाभाई (भाजपा)
धर्मेशभाई पटेल (कांग्रेस)
परेश कुमार ब्रह्मभट्ट (भाजपा)
सतेंद्र (सतीश) भाई पटेल (भाजपा)
दो उम्मीदवारों ने भरे थे 4-4 नामांकन
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इन सभी लोगों में से कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार भीखाभाई राबरी ने 4 नामांकन फॉर्म भरे थे, जिनमें से तीन रिजेक्ट हो गए और एक एक्सेप्ट हो गया। धर्मेशभाई पटेल दो नामांकन भरे थे, लेकिन दोनों खारिज हो गए। उधर भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार सतेंद्र भाई पटेल ने 4 नामांकन पत्र भरे थे, जिनमें से एक स्वीकार हुआ, बाकी तीन खारिज हो गए। परेश कुमार ने भी दो नामांकन जमा किए थे।
इस वजह से यहां हो रहा उपचुनाव
भाजपा के आठ बार विधायक रहे और विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में राज्य मंत्री रह चुके योगेश पटेल (79) का दो जून को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जिसके कारण यह सीट खाली हो गई थी और यहां उपचुनाव की नौबत आ गई थी।
30 जुलाई को मतदान, 3 अगस्त को मतगणना
मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र का उप-चुनाव 30 जुलाई को होगा और मतगणना तीन अगस्त को की जाएगी। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई (सोमवार) थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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