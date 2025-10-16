कांग्रेस को इसी वजह से उखाड़ फेंका था, अब भाजपा की बारी है; गुजरात को लेकर ऐसा क्यों बोले केजरीवाल
संक्षेप: केजरीवाल ने कहा, 'आपको अगर केस करना है तो हमारे खिलाफ करिए, हम नहीं डरते आपसे। आप हमको जेल में डाल दीजिए, निर्दोष किसानों को गरीब किसानों को, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए।'
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की भाजपा सरकार पर अहंकार में चूर होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वहां की सरकार किसानों पर जमकर अत्याचार करते हुए उनका दमन कर रही है। उन्होंने बताया कि करीब 30 साल पहले कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था, जिसका खामियाजा उसे सत्ता से बेदखल होकर चुकाना पड़ा था और अब भाजपा भी उसी रास्ते पर है। केजरीवाल ने भाजपा को हिदायत देते हुए कहा कि गरीब किसानों की आह तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। केजरीवाल ने यह बातें गुरुवार को सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो जारी करते हुए कही। जिसमें उन्होंने बताया कि गुजरात के बोटाद में किसानों ने अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर हाल ही में एक महापंचायत बुलाई थी, लेकिन पुलिस ने वहां लाठीचार्ज करते हुए किसानों की बर्बरता से पिटाई की और आंसूगैस के गोले छोड़ते हुए वहां से खदेड़ दिया। साथ ही इस महापंचायत को लेकर पुलिस ने करीब 85 किसानों के ऊपर केस भी दर्ज कर लिया, जिनमें हत्या की कोशिश करने जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार को उनकी पार्टी के उन दो नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो इस आंदोलन के दौरान हर कदम पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे।
अपने इसी वीडियो को शेयर करते हुए केजरीवाल ने लिखा, '1985 में गुजरात में कांग्रेस की 182 में से 149 सीट आई थीं। कांग्रेस को अहंकार हो गया। 1987 में किसान आंदोलन हुआ। कांग्रेस ने उसका दमन किया और गुजरात के लोगों ने 149 सीट वाली कांग्रेस को अगले चुनाव में उखाड़ फेंका। पिछले 30 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है। उन्हें भी अब बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया। जिस तरह से उन्होंने किसानों का दमन शुरू किया है, गुजरात के लोग अगले चुनाव में बीजेपी को भी उखाड़ फेंकेंगे।'
केजरीवाल ने अपने शेयर किए वीडियो में कहा, 'गुजरात के किसान बहुत दुखी हैं, और गुजरात के किसान अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से गुजरात में किसान अपना हक मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। 12 अक्तूबर को एक ऐसी ही घटना हुई। गुजरात के किसानों की कई मांगें हैं, लेकिन दो मांगों को लेकर 12 अक्तूबर को बोटाद जिले के हरदड़ गांव में किसानों ने महापंचायत बुलाई थी। गुजरात में एक करदा प्रथा है, इस प्रथा के तहत जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाता है, तो व्यापारी और किसान में फसल के भाव को लेकर एक समझौता हो जाता है। लेकिन कुछ व्यापारी बदमाशी करके करदा प्रथा के बहाने किसानों का शोषण करते हैं। वे समझौते के तहत 100-150 किलो या कुल अनाज का 10 या 20 प्रतिशत फसल तो तय दाम पर खरीद लेते हैं, लेकिन बाकी फसल को खराब बता देते हैं, और कहते हैं कि इसके पूरे दाम नहीं मिलेंगे और कम भाव पर खरीद लेते हैं। ऐसा लगभग सभी किसानों के साथ हो रहा है। किसानों की मांग है कि इस शोषण से हमें बचाया जाए। व्यापारियों को जिस रेट पर दाम तय होता है, उसी रेट पर सारी फसल खरीदने के लिए व्यापारी बाध्य होना चाहिए। किसान अपनी फसल का सही दाम ही तो मांग रहा है।'
'किसानों को गिरफ्तार कर हत्या की कोशिश के तहत FIR की'
केजरीवाल ने आगे कहा, 'किसानों का कहना है कि कानून में लिखा है कि फसल एपीएमसी की मंडी में बिकेगी, मंडी में व्यापारी हमसे ले, फिर उसके बाद वह उस फसल को जहां चाहे ले जाए। इन दो मांगों को लेकर बोटाद जिले में 12 अक्तूबर को हरदड़ गांव में एक महापंचायत हुई। उस महापंचायत में जब किसान इकट्ठा होना शुरू हुए, तो 30 साल से गुजरात पर राज कर रही भाजपा सरकार ने निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, उनको बर्बरता से मारा, और निहत्थे किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। वह केवल एक महापंचायत करने जा रहे थे, अपनी मांगों को लेकर, और उसी दिन उन किसानों पर जिन किसानों पर अत्याचार किया गया, जो किसान अपना हक मांग रहे थे, उनमें से 85 किसानों पर FIR दर्ज कर ली गई। साथ ही किसानों पर हत्या की कोशिश यानी धारा 307 लगा दी गई और उनमें से कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया।'
'हमारे दो नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया'
इसके आगे उन्होंने कहा, 'आम आदमी पार्टी इस पूरे आंदोलन का शुरू से समर्थन कर रही है। हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है और किसानों के हक के लिए लड़ रही है। हमारे दो नेता राजू करपड़ा और प्रवीण राम, ये दोनों हर वक्त किसानों के साथ मौजूद थे, आज इन दोनों नेताओं को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं गुजरात सरकार को कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात गुजरात के किसानों की सभी मांगों को तुरन्त मानिए, दूसरी बात गरीब किसानों के खिलाफ जो भी केस किए हैं उन्हें भी वापस लिया जाए। आपको अगर केस करना है तो हमारे खिलाफ करिए, हम नहीं डरते आपसे। आप हमको जेल में डाल दीजिए, निर्दोष किसानों को गरीब किसानों को, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। ये जो 85 किसानों के ऊपर, जिनमें आम आदमी पार्ट के 1-2 नेता हैं, उन पर आप जितने चाहे उतने केस कर लीजिए, और बड़ी-बड़ी धाराओं में केस कर लीजिए, हम लड़ लेंगे आपसे, लेकिन गरीब व निर्दोष किसानों के केस वापस ले लीजिए।'
किसानों से बोले केजरीवाल- कल आपके साथ भी ऐसा होगा
वीडियो में केजरीवाल बोले- ‘मैं गुजरात के किसानों से कहना चाहता हूं, आज यह जो 85 किसानों के साथ हो रहा है, वह कल आपके साथ भी होगा। गुजरात के सभी किसानों को एकजुट होकर, सड़क पर उतरकर अपनी मांगों को मांगना चाहिए।’
'गरीब किसानों की आह तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी'
इसके बाद केजरीवाल ने कहा, 'मैं गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार से कहना चाहता हूं, 1985 में कांग्रेस की सरकार आई थी, उस वक्त 182 में से उनकी 149 सीट थी, उन्हें भी आपकी तरह अहंकार हो गया था, और उन्होंने किसानों को दमन करना शुरू कर दिया। 1987 में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के ऊपर इतना बड़ा दमन किया, इसी तरह से उनके आंदोलन को कुचला, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, कि अगली बार 149 सीट वाली कांग्रेस की सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंका। अब भी गुजरात के अंदर भाजपा सरकार के दमन की इंतेहा हो गई है, और समय आ गया है कि गुजरात के लोग भाजपा की 30 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। अहंकार मत करो, अहंकार रावण का भी नहीं चला था, गरीब किसानों की आह तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
