अब अहमद पटेल के बेटे फैजल हो गए पीएम मोदी के मुरीद, ऑपरेशन सिंदूर पर भी तारीफ

कांग्रेस पार्टी का एक और नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अहमद पटेल के बेटे फैजल ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अहमद पटेल का कांग्रेस पार्टी में बड़ा कद था और वह सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, एएनआईTue, 12 Aug 2025 11:44 AM
कांग्रेस पार्टी का एक और नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अहमद पटेल के बेटे फैजल ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अहमद पटेल का कांग्रेस पार्टी में बड़ा कद था और वह सोनिया गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष का दाहिना हाथ भी कहा जाता था। फैजल से पहले उनकी बहन भी पिछले साल आम आदमी पार्टी से गठबंधन के मुद्दे पर पार्टी से मतभेद जाहिर कर चुकी हैं।

पीएम मोदी और उनके नेतृत्व को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में फैजल पटेल ने कहा कि जो सरकार चला रहे हैं उनसे बेहतर नहीं हो सकता है। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दों पर उनके विचार कांग्रेस पार्टी से अलग हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए फैजल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने एक बड़े संकट से निकाला। उन्होंने कहा, ‘सैन्य बलों ने बहुत अच्छा काम किया। पीएम मोदी जी ने अच्छा नेतृत्व करते हुए देश को निकाला बड़े संकट से। यह बड़ी बात है। मुझे अपने जवानों, सैन्य बलों पर गर्व है।’ फैजल ने साफ किया कि वह कुछ समय के लिए राजनीतिक गतिविधियों से दूर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं।

फैजल ने विदेश मंत्री जयशंकर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, 'जयशंकर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। जिस तरह पीएम मोदी ने नौकरशाहों को नेता बनाया और उन्हें मंत्रालय की जिम्मेदारी दी वह बहुत अच्छा है।' फैजल पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की ऐसे समय पर तारीफ की है जब कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर और अमेरिकी टैरिफ को लेकर विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार को घेरने में जुटी है।

फैजल पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी दुनिया में है और उन्हें पता नहीं कहां क्या हो रहा है। हालांकि, उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि वह मेहनती और बुद्धिमान नेता हैं। फैजल ने कहा कि उन्हें लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के सलाहकार ठीक नहीं हैं। हाल ही में फैजल ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात की टीस जाहिर की थी कि उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने खुलकर इस बात पर असंतोष जाहिर किया कि जिस सीट पर उनके पिता लंबे समय तक नेतृत्व करते रहे उसे आम आदमी पार्टी के खाते में डाल दिया गया।

